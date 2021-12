Money Heist, ou La Casa de Papel, touche peut-être à sa fin, mais Netflix n’est pas prêt à s’éloigner complètement de la série à succès en espagnol. Avant la finale de la série du vendredi 3 décembre, le streamer a annoncé mardi qu’il élargirait l’univers avec un spin-off de Money Heist, intitulé Berlin, un clin d’œil au personnage de Pedro Alonso, Andrés de Fonollosa.

Netflix n’a pas fourni plus de détails sur la série dans l’annonce de mardi, qui a été faite sur Twitter à côté d’une photo de Berlin et d’un premier aperçu de l’écran titre, taquinant une sortie en 2023. Berlin est un personnage préféré des fans de l’émission phare. Le personnage est le commandant en second et frère du professeur qui a notamment planifié le casse de la Banque d’Espagne. Berlin, cependant, (avertissement: alerte spoiler majeur), est décédé au cours de la saison 2, bien qu’il ait continué à apparaître dans les saisons suivantes via des flashbacks. On ne sait pas si le spin-off prévu sera une série préquelle en raison de la mort du personnage.

Ce casse touche peut-être à sa fin, mais l’histoire continue… Berlin : une nouvelle série, à venir en 2023 pic.twitter.com/jMvufEArKq – Netflix (@netflix) 30 novembre 2021

« C’est un moment mémorable car c’est la fin d’un cycle et le début d’un autre. Aujourd’hui, je parlais à Jesús Colmenar et nous disions que maintenant nous marchons vers l’inconnu, ouverts à tout ce qui se passe et sans attentes », a déclaré Alonso. lors d’un événement de fans mardi. « Je sais que ces personnes donneront à la série tous les rebondissements possibles. La responsabilité (de faire tourner une série aussi populaire) peut être un fardeau et une prison, j’espère que nous continuerons à avoir le courage d’utiliser cette merveilleuse énergie pour risquer tout à nouveau. »

Créé par Álex Pina et présenté en première sur Netflix en mai 2017, Money Heist est centré sur « The Professor », un cerveau criminel, et son plan pour réaliser le plus gros hold-up de l’histoire, l’obligeant à recruter huit personnes pour lui porter sortir de la mission. Alvaro Morte, Ursula Corbero, Jamie Lorente, Miguel Herrán, Darko Peric, Itziar Ituno, Paco Tous, Alba Flores, Esther Acebo, Itziar Ituño, Enrique Arce, Kiti Mánver, Juan Fernández et Mario de la Rosa jouent aux côtés de Fonollosa.

La série a toujours été l’une des plus performantes de Netflix, en tête des charts de streaming. Netflix a annoncé en juillet 2020 que la série se terminerait après sa cinquième saison, dont la première moitié a été créée plus tôt cette année. Money Heist La saison 5, partie 2, le dernier lot d’épisodes, arrive sur Netflix le vendredi 3 décembre. Berlin devrait sortir en 2023. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour.