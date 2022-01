Le spin-off de Spider-Man ‘Morbius’ de Jared Leto est à nouveau retardé

Morbius, le film de l’univers de Spider-Man tant attendu avec Jared Leto, a de nouveau été retardé. Lundi, Sony Pictures a déplacé le film au 1er avril 2022, près de trois ans après la fin de la production initiale. Le film est basé sur Morbius, le vampire vivant, un anti-héros présenté dans un numéro de 1971 de The Amazing Spider-Man.

Le film a terminé le tournage au cours du premier semestre 2019 et la première série de prises de vue s’est terminée en mars 2020, juste avant l’arrêt des productions en raison de la pandémie de coronavirus. Les deux premières dates de sortie de Morbius étaient en juillet 2020, mais elles ont été retardées plusieurs fois en raison de la pandémie de coronavirus. À un moment donné, il était prévu pour octobre 2021; 21 janvier 2022 ; et le 20 janvier 2022, avant qu’il ne soit déplacé au 1er avril lundi.

Leto, qui a un Oscar pour le Dallas Buyers Club, joue dans Morbius le Dr Michael Morbius, qui contracte une maladie du sang rare. Le remède contre la maladie fait de lui un vampire unique qui a des capacités surhumaines mais peu de faiblesses associées aux vampires. Matt Smith incarne l’ami de Morbius, Loxias Crown, qui souffre de la même maladie du sang. Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson sont également à l’affiche. Michael Keaton devrait incarner Adrian Toomes/Vulture, qu’il a joué pour la première fois dans Spider-Man : Homecoming. Daniel Espinosa (Safe House) réalisé avec un scénario de Matt Sazama et Burk Sharpless.

Initialement, les films de Sony mettant en vedette les personnages secondaires de Spider-Man se déroulaient dans leur propre univers, mais Venom: Let There Be Carnage les a connectés à l’univers cinématographique Marvel. Tom Hardy, qui joue Eddie Brock, a également fait une apparition surprise dans le film MCU Spider-Man: No Way Home, qui comprenait des apparitions d’acteurs dans les franchises pré-MCU Spider-Man de Sony. Depuis No Way Home est devenu le film le plus rentable de 2021 avec plus de 1,3 milliard de dollars dans le monde, il est possible que Sony ait voulu peaufiner à nouveau Morbius pour s’assurer que le prochain film lié à Spider-Man soit tout aussi bon.

« C’est un grand film amusant rempli d’action », a déclaré Leto à Variety en janvier 2021. « C’est un brillant médecin, un chercheur, qui commence par essayer de trouver un remède à une maladie très rare dont il est atteint et à environ 1 000 autres personnes dans le monde ont. J’étais intéressé par ce rôle parce qu’il va de la mort à la recherche d’un remède pour cette maladie et devient incroyablement sain, puis que les choses changent d’une manière qu’il devient monstrueux. Donc, c’est un peu un Jekyll et Hyde, qui est bien sûr un rôle classique. »