La mère de Farrah Abraham, Debra Danielsen, est à la recherche de ses 15 minutes de gloire. L’ancienne star de Teen Mom OG est surtout connue pour sa relation controversée avec Abraham au cours de leur passage d’une décennie dans la série. Abraham aurait été licencié de la série en 2017 après une saison de disputes avec les producteurs. Les dirigeants auraient estimé qu’Abraham n’était plus un bon candidat pour la série après avoir décidé de continuer à travailler dans le monde du divertissement pour adultes. Maintenant, Danielson veut qu’elle se fasse tirer dessus.

La grand-mère de 63 ans a révélé qu’elle prévoyait de présenter une aftershow Teen Mom qu’elle animerait. Elle veut également que d’autres mamans d’Hollywood soient impliquées. « Je parlais à des amis et nous avons récemment parlé de faire un aftershow sur le spin-off Teen Mom », a déclaré Danielsen au Sun. « Nous avons pensé que ce serait cool d’avoir les mamans d’Hollywood et de les faire commenter le jeu des épisodes dérivés. »

Danielsen dit que la série fournirait aux fans « le bon, le mauvais et le laid » sur ce qui se passe dans la série. Elle affirme également que le concept de son émission pourrait fonctionner pour plus que la franchise Teen Mom. Danielsen n’a retenu aucun coup de poing pour le Dr Drew Pinsky. « Ce serait mieux que ces retrouvailles de taureaux ** avec le Dr Drew [Pinsky] », a-t-elle ajouté. « Ils perdent de l’audience parce que d’autres émissions sont plus ouvertes et honnêtes. »

Danielsen dit que son concept refléterait les spéciaux de réunion des femmes au foyer Bravo et Watch What Happens Live With Andy Cohen. « Je serais comme Andy Cohen sur Watch What Happens Live. Les fans adoreraient appeler et parler », a-t-elle poursuivi. « J’ai des fans inconditionnels qui seraient fabuleux sur la numérotation rapide. Ils ont suivi le spectacle, le savent et réagissent en temps réel. Je pense que ce serait génial. »

Danielsen a récemment fait les manchettes pour une affaire familiale sans rapport. Sa mère âgée l’accuse d’exploitation financière et a demandé une ordonnance de protection contre Danielsen. Un juge a accédé à sa demande et Danielsen est incapable de respecter un certain paramètre de sa mère.