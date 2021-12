Le spin-off de Tiger King The Doc Antle Story arrive sur Netflix le 10 décembre

Le prochain chapitre de la saga Tiger King de Netflix, une mini-série en trois épisodes intitulée Tiger King: The Doc Antle Story, sortira sur le service de streaming le 10 décembre. Pour motiver les fans à la sortie, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce officielle.

La ligne de connexion officielle se lit comme suit : » Showman ou escroc ? La vérité choquante derrière la façade excentrique et amoureuse des animaux de Doc Antle émerge enfin dans ces trois épisodes relatant ses abus de pouvoir tout au long de sa vie. » Ces épisodes « dévoileront la vérité sur Doc, alors que des témoins se présentent pour partager leurs histoires troublantes d’abus et d’intimidation qui l’ont placé au sommet de la chaîne alimentaire ». Regardez la bande-annonce ci-dessous et voyez par vous-même.

En tant que point d’entrée de la franchise en pleine croissance de Tiger King, ces épisodes n’ont peut-être pas beaucoup de sens, mais tout ce que vous devez vraiment savoir, c’est que Mahamayavi Bhagavan Antle, mieux connu sous le nom de Doc Antle, était l’un des nombreux personnages hauts en couleur. présenté dans la série Netflix. Un communiqué note que « sous la façade excentrique et amoureuse des animaux se cache un prédateur bien plus dangereux que ses grands félins bien-aimés et un homme plus sombre que n’importe lequel de ses homologues Tiger King ». Antle a été accusé de cruauté envers les animaux tout au long de sa carrière et, en 2020, a été inculpé de cruauté envers les animaux et de trafic d’espèces sauvages après une enquête du procureur général de Virginie.

Tiger King est sorti en mars 2020 et, selon Netflix, a été regardé par 64 millions de foyers au cours des quatre premières semaines du service. Il existe également une version en direct de l’histoire en préparation chez Peacock, qui mettra en vedette Kate McKinnon dans le rôle de Carole Baskin et John Cameron Mitchell dans le rôle de Joe Exotic. Malheureusement, cependant, la version rivale qui devait mettre en vedette Nicolas Cage en tant qu’Exotic ne se produit plus. Il a également été annoncé cette année que Joe Exotic, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, pourrait sortir de prison plus tôt que prévu. Une cour d’appel fédérale a récemment accepté d’annuler sa peine pour un détail technique et de le condamner à nouveau. Tiger King 2 est sorti en novembre.