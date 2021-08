Le spin-off de WandaVision, Kate Dennings a dit qu’elle adorerait (et maintenant j’en ai un peu besoin)

Ce qui est bien avec les séries Marvel et Disney +, c’est qu’il y a une chance que les personnages de différents films MCU interagissent les uns avec les autres et WandaVision a prouvé que cela pouvait fonctionner. Darcy et Jimmy sont deux personnages préférés des fans qui n’ont pas été trop vus dans leurs films respectifs, mais ils ont joué un grand rôle dans WandaVision et c’était parfait. On ne sait pas si Marvel écoutera réellement les fans et essaiera au moins de leur donner une retombée, mais au moins Kat Dennings est définitivement à bord. Comme il est peu probable qu’elle apparaisse dans le prochain film Thor: Love & Thunder, les fans ne peuvent qu’espérer que ce ne sera pas la dernière fois que Darcy Lewis sera vu.