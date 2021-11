Le spin-off de ‘Yellowstone’ ‘1883’ donne un premier aperçu de Tim McGraw et Sam Elliot

Les stars country Tim McGraw et Faith Hill se dirigent vers l’ouest en 1883, la très attendue série prequel de Yellowstone pour Paramount +. Avec à peine un mois avant le début du spectacle, Paramount a publié les premières photos du tournage vendredi, avant la première de la saison 4 de Yellowstone dimanche. Le mari et la femme de la vie réelle, McGraw et Hill, incarnent les ancêtres de John Dutton de Kevin Costner dans la nouvelle série.

Le co-créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, a également écrit 1883. Il a interprété McGraw et Hill dans le rôle de James et Margaret Dutton, avec Isabel May dans le rôle de leur fille adolescente et Audie Rick dans celui de leur fils. May, qui a joué dans Young Sheldon de CBS et Alexa & Katie de Netflix, est la narratrice. Billy Bob Thornton et Sam Elliott apportent encore plus de puissance au projet en tant que Marshal Jim Courtright et Shea Berennan, respectivement.

« La saison est le voyage », a déclaré McGraw à Entertainment Weekly, qui a publié les premières photos de 1883. « Pour voir ma belle femme à cheval, tirer avec des armes à feu et avoir de la saleté sur le visage, je reste assis avec admiration. Elle est forte femme, de toute façon. Taylor m’a dit très tôt: « Mec, tu vas juste monter sur ce cheval. Tu n’as peur de rien. » J’ai dit: ‘J’ai peur d’une chose. Elle est juste là-bas.' » C’est le premier travail d’acteur de Hill et McGraw ensemble, bien qu’ils aient tous les deux une expérience d’acteur. Hill a joué dans The Stepford Wives, tandis que McGraw a joué dans The Blind Side et Fright Night Lights.

Bien que la série se concentre sur le voyage de la famille Dutton vers l’ouest avant l’établissement du vaste ranch vu à Yellowstone, l’un des personnages les plus fascinants de la série est Brennan. Le personnage d’Elliott est un vétéran grisonnant de la guerre civile qui travaille maintenant comme maître de wagon. Au début de l’émission, il subit une perte qui « le hante » tout au long, a déclaré Elliott à EW. Brennan assume également la « responsabilité de déplacer ces émigrants vers le nord », a déclaré l’acteur de A Star Is Born.

Alors que presque toutes les émissions de télévision, y compris les pièces d’époque, nécessitent un travail de post-production pour les effets, Sheridan a rejeté cela. « Je ne construis pas un monde avec des effets visuels », a déclaré l’écrivain Hell or High Water, nominé aux Oscars. « Je vais filmer ces coins du monde que les gens n’ont pas vus. Le public d’aujourd’hui est tellement expérimenté. Ils ont tellement vu, donc déplacer le public devient de plus en plus difficile. C’est incroyablement cher et très difficile. Mais nous peut le faire comme John Ford l’a fait. Quand vous avez besoin de 50 wagons, vous allez voir 50 [real] chariots. »

Tout ce travail peut faire une série belle et authentique, mais c’est une vraie douleur pour les acteurs. Hill était particulièrement frustré de monter un cheval de style western dans un corset. Cela en valait la peine quand même. « C’est un vrai travail. J’ai été élevé par Edna Earl et Ted Perry, et ils pensaient que la meilleure façon d’enseigner à un enfant était de mettre la main à la pâte. C’est en gros ça », a déclaré Hill à EW. « Je pense que tant d’acteurs sont attirés par l’écriture de Taylor parce qu’il décrit l’histoire d’une manière qui a été vécue. J’ai gagné tellement de respect pour les cow-boys. »

Les téléspectateurs pourront enfin voir ce travail acharné en action lorsque 1883 frappera Paramount + le 19 décembre. Pendant ce temps, Yellowstone sera diffusé à 20 h HE sur Paramount Network, à la suite d’un marathon de Yellowstone qui commence à 10 h HE. Les trois premières saisons de Yellowstone sont disponibles en streaming sur Peacock.