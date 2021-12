Le spin-off de ‘Yellowstone’ ‘1883’ obtient des notes massives pour le premier épisode

La première série dérivée de Yellowstone, 1883, a été un énorme succès pour Paramount + dimanche. Le premier épisode de la préquelle était la première de la série originale la plus regardée pour la jeune plateforme de streaming ViacomCBS. 1883 met en vedette les icônes de la musique country Tim McGraw et Faith Hill en tant qu’ancêtres de John Dutton de Kevin Costner.

1883 a plus que doublé le record précédent de la première la plus regardée sur Paramount+, a déclaré mardi ViacomCBS. Jusqu’à dimanche soir, le record était détenu par la première du maire de Kingstown. Tant 1883 que le maire de Kingstown ont été créés par Taylor Sheridan. ViacomCBS a déclaré que 1883 était également la « série dramatique la plus sociale » dimanche soir sur les plateformes de streaming, citant les données de Talkwalker Social Content Ratings. ViacomCBS a déclaré que davantage de données tierces devaient être annoncées plus tard. Les chiffres d’audience spécifiques pour Paramount + uniquement n’ont pas été publiés.

La diffusion de la première de 1883 sur Paramount Network a attiré 4,9 millions de téléspectateurs. L’épisode a été diffusé après un nouvel épisode de Yellowstone dimanche soir. Il s’agissait de la plus grande première de la nouvelle série sur le câble depuis 2015. Dans l’ensemble, la première de 1883 a attiré 6,4 millions de téléspectateurs au total tout au long de la nuit, y compris la première, la diffusion simultanée et les rappels.

« Les résultats des débuts de 1883 sont vraiment phénoménaux », a déclaré Tanya Giles, directrice de la programmation, ViacomCBS Streaming, dans un communiqué. « Les chiffres du premier jour en streaming, couplés aux résultats de l’effort d’échantillonnage linéaire et de la réponse sociale de notre public, montrent l’énorme promesse de cette série. Nous sommes impatients de poursuivre ce voyage épique avec nos abonnés. »

« Diffuser cette émission au public en 2021 a été une entreprise épique », a ajouté David Glasser, PDG de 101 Studios. « Nous avons été confrontés à un ensemble de circonstances presque impossible, mais nous avons atteint notre objectif de manière record. Ce succès est dû au dévouement des acteurs incroyablement doués, de l’équipe, de ViacomCBS et de la vision passionnée et du leadership de Taylor Sheridan. 101 Studios ne pourrait pas être plus fier d’avoir travaillé aux côtés de Taylor pour diriger 1883 dans le monde. »

1883 suit James et Margaret Dutton (McGraw et Hill) alors qu’ils se rendent dans le Montana, où ils établiront le ranch qui deviendra le gigantesque ranch de Yellowstone vu à Yellowstone. Sam Elliott incarne Shea Brennan, qui dirige l’expédition. Isabel May et Audie Rick jouent les enfants de James et Margaret, Elsa et John. LaMonica Garrett, Mar Rissmann, Eric Nelson et James Landry Hebert sont également à l’affiche. De nouveaux épisodes sont publiés les dimanches Paramount+. Pendant ce temps, Yellowstone est diffusé sur Paramount Network les dimanches à 20 h HE