Le spin-off de ‘Yellowstone’ a beaucoup de promesses et une performance de Tim McGraw Badass

1883, alias le prequel de Yellowstone de Paramount+, est là, mais le fait est que je ne sais même pas exactement quoi en penser. Est-ce que c’est une partie du train de wagons ennuyeux de l’Ouest dans lequel je, un millénaire, ne peux tout simplement pas entrer? Ouais. Mais y a-t-il aussi des moments absolument durs à cuire et excitants associés à un superbe jeu d’acteur? Tu as bien raison.

Paramount+ m’a donné les trois premiers épisodes à projeter, et je me sentais vraiment différent pour chacun des trois. Le premier était une très bonne surprise. Nous ne sommes pas simplement jetés dans une quête aléatoire de piste de chariot vers l’ouest. Nous avons une idée de notre distribution de personnages clés, dont James Dutton de Tim McGraw et Shea Brennan de Sam Elliott. Ces deux performances en particulier vous épateront. Elliott creuse profondément tout en étant le cow-boy que vous connaissez et aimez des nombreux westerns que je n’ai certes pas vus en entier. (Je regarderai Tombstone bientôt, je le promets.) Quoi que vous pensiez que son personnage de « guide de l’Ouest » sera, sachez simplement qu’il y a une autre couche en lui qui le rend plus complexe.

Et McGraw pourrait bien être ma partie préférée de 1883. C’est une prise de conscience qui m’a fait demander : « Tim McGraw ? Le même Tim McGraw qui avait cette chanson boiteuse de Nelly et qui a inspiré un single de Taylor Swift qui a fait pleurer toutes les adolescentes du Sud vers 2006 ? Cet homme est un dur à cuire en tant que patriarche Dutton, ce à quoi je ne m’attendais pas vraiment. Maintenant, suis-je si familier avec la filmographie de McGraw ? Non. Oui. J’ignore peut-être les talents de cet homme, mais en 1883, il brille en tant que père, cow-boy et protagoniste d’une série télévisée en streaming à gros budget.

Un autre moment fort est Isabel May, qui joue Elsa Dutton (la fille de James McGraw et Margaret de Faith Hill). Elle est surtout connue sous le nom de Kate titulaire dans Alexa & Katie de Netflix. En dépit d’être relativement jeune, je suis un peu en dehors de la démographie pour cette sitcom, alors elle a été une autre grande surprise pour moi en 1883. Elle est vraiment géniale dans ce domaine et a plus de travail avec ici que la « fille de fermier » moyenne. le personnage le ferait. Son inclusion fait que 1883 est loin d’être simplement la « Tim and Faith Western Variety Hour mettant en vedette le cow-boy de The Big Lebowski » que j’attendais en quelque sorte du marketing. Elle est une perspective fraîche et intéressante pour voir le genre occidental à travers.

Passant à l’épisode 2 après cette configuration solide, j’étais beaucoup plus déçu. Cet épisode montrait un lent spectacle de « gens luttant dans des wagons couverts » dont j’avais peur. Bien qu’il se termine sur une note percutante et ait une excellente apparition de Billy Bob Thorton dans le rôle du maréchal Jim Courtright, cela ne me suffisait pas. Je pensais que j’avais été aspiré par un ouvreur prometteur pour être coincé à regarder Oregon Trail: The Show. Heureusement, l’épisode 3 m’a fait reprendre confiance en moi.

Alors que les difficultés du train de chariots sont toujours apparentes, cet équilibre de Taylor Sheridan entre les moments lents, l’action et les dramatiques exagérées est atteint. (Sheridan est le scénariste-réalisateur derrière 1883, Yellowstone et le joyau d’un film Wind River.) Il y a des moments sauvages, une action captivante et des moments lents qui laissent nos personnages devenir émotifs et respirer sans que les choses ne deviennent trop sèches. C’est une émission qui m’intéresse davantage : des humeurs qui montent au fil des itinéraires, des affrontements sur la façon de gérer un groupe massif de voyageurs, des moments intimes en famille et de bons acteurs tout au long de tout cela. Je ne me soucie pas vraiment des gens qui meurent de dysenterie et mangent des haricots au-dessus d’un feu pendant des mois. Ceci est une émission télévisée, pas le pire documentaire au cours duquel vous vous êtes endormi en deuxième année de classe d’histoire américaine.

Bien que j’aurais aimé avoir une image plus complète à vous vendre en ce qui concerne la saison 1 de 1883, les trois premiers épisodes sont très prometteurs. Sheridan pourrait avoir le premier véritable coup de déplacement d’aiguille de Paramount +. (Le jury est sur le pouvoir d’attraction des spéciaux de South Park, et je vais juste rejeter Star Trek: Discovery parce que je suis plus du genre sabre laser). Si le reste des épisodes peut marcher sur la corde raide entre les conflits dans le Far West et les théâtres de feuilletons qui ont fait de Yellowstone un énorme succès, il aura des fans accrochés.

(Photo : Emerson Miller/Paramount+)

Les deux premiers épisodes de 1883 sont actuellement diffusés sur Paramount +, le troisième épisode et les versements suivants étant diffusés chaque dimanche. MTV Entertainment Studios et 101 Studios produisent l’émission, avec Sheridan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle et Bob Yari étant crédités en tant que producteurs exécutifs. En plus des interprètes mentionnés ci-dessus, la distribution de 1883 comprend également LaMonica Garrett, Audie Rick, Marc Rissmann, Eric Nelsen et James Landry Hebert. Il y a aussi un caméo incroyablement aléatoire d’un A-lister que je ne veux pas gâcher, mais il a déjà été largement rapporté.

Quant à l’émission phare, Yellowstone, elle est diffusée chaque dimanche soir sur Paramount Network à 20 h HE, avec les saisons 1 à 3 en streaming sur Peacock. J’aimerais également que vous sachiez que cette critique a été écrite en écoutant la partition de Red Dead Redemption, une excellente bande-son d’un incroyable média occidental auquel je vous recommande de jouer ou de regarder le gameplay, même si vous n’êtes pas vraiment un jeu vidéo personne!