Le spin-off des Golden Girls arrive à Hulu juste à temps pour le 100e anniversaire de Betty White

Les fans paniquent toujours lorsque Betty White est à la mode, mais le dernier exemple est un motif de célébration. La star emblématique fête ses 100 ans le 17 janvier 2022, et elle le célèbre avec style. Variety rapporte que White a annoncé que les fans peuvent célébrer cette étape importante dans les cinémas avec Betty White: 100 Years Young – A Birthday Celebration, un événement Fathom d’une journée seulement. L’événement couvrira la vie, la carrière et le plaidoyer de White, et donnera aux fans un aperçu de sa fête d’anniversaire étoilée.

La liste des invités pour la fête d’anniversaire de White comprend Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin Manuel-Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Leno, Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valerie Bertinelli, James Corden, Wendy Malick et Jennifer J’adore Hewitt. « Qui n’aime pas une fête ?!? Celle-ci va être géniale », a déclaré White dans un communiqué.

Non seulement les fans auront la chance de célébrer White dans les cinémas, mais le spin-off de The Golden Girls, The Golden Palace, frappera Hulu le 10 janvier, une semaine avant l’anniversaire marquant de White. Le spin-off est devenu une sorte de bizarrerie pour les fans de Golden Girls, ne durant qu’une saison de 1992 à 1993. La série a eu lieu après les événements de la finale de The Golden Girls lorsque Dorothy de Bea Arthur s’est mariée et a quitté le groupe. Le Golden Palace a vu Rose (White), Blanche (Rue McClanahan) et Sophia (Estelle .) déménager dans un hôtel de South Beach dans lequel elles ont investi et qu’elles ont l’intention de gérer. La série mettait également en vedette Don Cheadle et Cheech Marin.

White a souvent parlé de l’attrait durable des Golden Girls. « Vous ne tombez pas de la planète juste parce que vous dépassez un certain âge », a déclaré White au TODAY Show en 1991. « Vous ne perdez rien de votre sens de l’humour (et) vous ne perdez rien de votre enthousiasme pour la vie, ou votre soif de vivre, si vous voulez. Si vous étiez un jeune ennuyeux, vous deviendrez une vieille personne ennuyeuse. Je ne pense pas que parce que les années passent, vous devez être comme ça. » Considérant le fait que sa fête du 100e anniversaire va sortir en salles, White vit définitivement selon ces mots.