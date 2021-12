Le spin-off d’Intellectual Ventures, Modern Electron, lève des fonds pour la technologie de la chaleur à l’électricité

Le PDG des co-fondateurs de Modern Electron, Tony Pan (à gauche) et le directeur de la technologie Max Mankin. (Photos liées)

Nouveau financement : Modern Electron, une entreprise dérivée d’Intellectual Ventures, lève des fonds. Un nouveau dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis révèle un tour de 30 millions de dollars. Les responsables de la société ont refusé de commenter le dossier.

Selon PitchBook, la startup basée à Bothell, Wash.

L’histoire: Modern Electron a débuté en 2015 chez Intellectual Ventures, le centre d’innovation basé à Bellevue, dans l’État de Washington, créé par l’ancien chercheur de Microsoft Nathan Myhrvold et également soutenu par Gates.

Parmi les autres entreprises notables issues d’Intellectual Ventures, citons l’entreprise d’antennes de haute technologie Kymeta et la société d’énergie nucléaire TerraPower de Gates.

La prise : Modern Electron a développé un convertisseur chaleur-électricité qui peut générer de l’électricité à partir de sources telles que le gaz naturel, le biogaz et l’hydrogène vert. Ses appareils sont jumelés à des fournaises domestiques et des réservoirs d’eau chaude, capturant la chaleur gaspillée des appareils et la transformant en électricité.

« L’électricité a plus de valeur que la chaleur. L’ironie est qu’il y a beaucoup d’énergie dans le four. Mais c’est du gaspillage », a expliqué le PDG Tony Pan dans un article d’octobre dans Forbes.

De nombreuses sources industrielles utilisent déjà des systèmes de cogénération ou de « cogénération ». La stratégie reçoit une attention renouvelée alors que le monde essaie de réduire les émissions de carbone partout où cela est possible.

Direction: Pan est le co-fondateur et PDG de Modern Electron. Il est membre à terme du groupe de réflexion Council on Foreign Relations et ancien membre du Global Futures Council dans le domaine de l’énergie et de l’entrepreneuriat avec le Forum économique mondial.

Max Mankin est le co-fondateur et directeur de la technologie de la startup.

Pan et Mankin ont tous deux occupé des postes d’entrepreneurs en résidence à l’Invention Science Fund d’Intellectual Ventures et ont été boursiers de la National Science Foundation à l’Université Harvard. Tous deux ont également obtenu des doctorats de Harvard, Pan en physique et Mankin en chimie.