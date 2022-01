Le spin-off Horizon Zero Dawn arrive sur PlayStation VR2

Capture d’écran : Sony / Kotaku

Sony a levé le rideau sur son casque de réalité virtuelle de nouvelle génération ce soir au CES 2022. Il s’appelle PlayStation VR2 (woah, qui l’aurait deviné ?) ici, qui l’aurait deviné ?).

Appelé Horizon Call of the Mountain, c’est une véritable « nouvelle histoire… et expérience », plutôt qu’un port VR du monde ouvert Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games ou de sa suite, Horizon interdit délirant du mois prochain.

Sony n’a pas partagé beaucoup d’informations au-delà d’un bref clip montrant un gros plan sur un grand cou (les dinos robots ressemblant à des brachiosaures du matériel source) marchant dans les bois. De plus, bien qu’elle ne soit pas apparue dans le teaser, le protagoniste d’Horizon Aloy fera apparemment une apparition dans le jeu complet.

Horizon Call of the Mountain est développé par Guerrilla Games et Firesprite, un petit studio plus connu pour Run ! Sackboy Run qui a été officiellement acquis par Sony l’année dernière.

Au-delà du plus bref extrait d’un nouveau jeu, Sony a également abandonné les spécifications détaillées du PSVR2, destiné à être la version de nouvelle génération de son casque de réalité virtuelle. Si vous êtes sur le bord de votre siège depuis que Sony a officiellement annoncé l’existence d’un casque de nouvelle génération il y a un an, c’est parti :

Méthode d’affichage : OLED Résolution du panneau : 2000 x 2040 par œil Taux de rafraîchissement du panneau : 90 Hz, 120 Hz Séparation de l’objectif : Réglable Champ de vision : env. 110 degrés Capteurs​ — Capteur de mouvement : système de détection de mouvement à six axes (gyroscope à trois axes, accéléromètre à trois axes)​ Capteur d’attachement : capteur de proximité IR Caméras : 4 caméras pour le suivi du casque et du contrôleur, caméra IR pour le suivi des yeux par œil Retour d’information : Vibration sur le casque Communication avec la PS5 : USB Type-C Audio —​Entrée : microphone intégré, Sortie : prise casque stéréo

Lorsque PlayStation VR2 sortira, il comportera des contrôleurs dédiés appelés Sense. Il est composé de deux éléments. Vous en tenez un dans chaque main. On dirait que c’est mieux adapté au surnom de « DualSense » pour un contrôleur, non ?

Sony n’a pas fourni de date de sortie pour PSVR2 ou pour Horizon Call of the Mountain.