Le spin-out AI2 MajorBoost utilise l’intelligence artificielle pour aider les prestataires médicaux à gérer les appels d’assurance

Lekshmi Venu, co-fondateur et PDG de MajorBoost. (Photo MajorBoost)

Une nouvelle entreprise dérivée des technologies de la santé de l’Allen Institute for AI (AI2) de Seattle vise à réinventer la façon dont les cabinets de médecins et les compagnies d’assurance communiquent entre eux, en utilisant l’intelligence artificielle pour gérer les appels téléphoniques fastidieux.

MajorBoost a été fondée par trois vétérans de la technologie, dont le PDG Lekshmi Venu, qui est entrepreneur en résidence chez AI2 depuis janvier 2020. Venu a déjà passé six ans chez Amazon, où elle a dirigé l’apprentissage automatique pour Amazon Payments. Elle a aidé à démarrer MajorBoost en septembre dernier.

“Au lieu de consacrer plus de temps aux conversations avec les patients et à effectuer des suivis de soins de santé, les prestataires médicaux passent des heures interminables au téléphone à naviguer dans le labyrinthe des centres d’appels d’assurance maladie”, a déclaré Venu dans un communiqué de presse. « MajorBoost permet aux prestataires de répondre rapidement à leurs questions, de résoudre les problèmes d’assurance plus rapidement et, en fin de compte, de développer leur service aux patients et leur connexion humaine. »

La startup affirme que les processus obsolètes et les inefficacités du système d’assurance coûtent aux prestataires médicaux 35 milliards de dollars par an, car ils sont obligés d’accomplir des tâches telles que la confirmation de l’éligibilité des patients, le statut de la demande, etc.

« Notre automatisation téléphonique basée sur l’IA offre de la productivité, de l’intelligence et une aide à la décision aux équipes de soins de santé, obtenant [providers] au téléphone et de nouveau à aider les patients », a déclaré le co-fondateur et directeur technique Ben Hesketh.

Hesketh a précédemment passé du temps chez Microsoft où il a travaillé sur des choses telles que HoloLens et a établi plus de 15 brevets chez le géant du logiciel. Le troisième co-fondateur, le vice-président de l’ingénierie Andrew Palmer, était auparavant développeur de logiciels chez Microsoft, Moz et Rover.

MajorBoost a reçu 350 000 $ en financement de pré-amorçage d’AI2 et est sur le point de lever un tour de table. Selon AI2, la startup a plusieurs clients en bêta privée et des dizaines d’autres en liste d’attente. L’entreprise recrute pour plusieurs postes.

AI2, une création du co-fondateur de Microsoft Paul Allen, utilise son incubateur pour associer des entrepreneurs à des co-fondateurs hautement techniques pour créer des startups d’IA et a annoncé l’année dernière un fonds de 10 millions de dollars pour alimenter les futures entreprises dérivées.