Le SPN redéfinit sa structure organisationnelle et nomme Tushar Shah CMO

Sony Pictures Networks India (SPN) a réorganisé sa structure organisationnelle avec plusieurs changements au niveau de la direction. Dans le cadre de la restructuration, le diffuseur a confié à Tushar Shah la responsabilité supplémentaire de directeur du marketing, un poste nouvellement créé. Shah travaillait déjà comme chef d’entreprise, anglais, divertissement factuel et Sony AATH pour SPN. Le réseau s’est lancé dans la Vision 3.0 pour créer une organisation prête pour l’avenir basée sur une culture alimentée par les valeurs de l’entreprise et une structure de gestion soutenue par un modèle opérationnel qui accélère la croissance, a déclaré NP Singh, directeur général et PDG de SPN. Tous les changements de direction annoncés aujourd’hui reflètent cette intention évolutive, a-t-il ajouté.

Rohit Gupta a assumé la responsabilité d’être le conseiller de SPN auprès de la direction et du conseil d’administration, passant de son rôle de directeur des revenus – ventes publicitaires et affaires internationales et. Dans ce nouveau rôle, Gupta conseillera la haute direction sur les tendances et les développements de l’industrie et travaillera en étroite collaboration avec le PDG sur diverses questions de l’industrie qui pourraient avoir un impact positif sur la stratégie et la croissance de l’entreprise.

En plus de son rôle actuel en tant que directeur des revenus – distribution et chef d’entreprise – Sports, Rajesh Kaul prendra en charge les ventes internationales. Kaul travaillera en étroite collaboration avec l’équipe numérique pour étendre la présence de la marque SPN et sa portée à travers le monde.

Sandeep Mehrotra a été nommé responsable – ventes publicitaires, canaux de réseau. Mehrotra rapportera directement au PDG dans son nouveau rôle. Danish Khan, chef d’entreprise – Sony Entertainment Television, Digital Business et StudioNext prendront en charge la gestion des licences des chaînes du réseau.

Aditya Mehta, en plus de son rôle actuel de stratégie d’entreprise et de développement commercial, dirigera la formation du Data Analytics CoE afin de renforcer l’approche de SPN en tant qu’organisation axée sur les données. Il serait également responsable de la monétisation des entreprises pour tirer parti de la puissance des données et servir de pont entre les opportunités de revenus numériques et linéaires.

Nitin Nadkarni, directeur financier (CFO) prendra en charge le département Broadcast Operations and Network Engineering (BONE).

