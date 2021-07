Le spoil de No Way Home est un secret

Le plus grand secret de Spider-Man: No Way Home est déjà sorti. Que vous aimiez ou détestiez les histoires de Marvel, vous avez probablement été témoin de toutes les discussions sur Spider-Man 3. Nous savons que le film sera une histoire multivers qui opposera plusieurs des méchants précédents à trois variantes de Spider-Man. Ce sont les versions de Spider-Man que Sony a utilisées à chaque redémarrage de Spider-Man au cours des vingt dernières années, y compris la plus importante d’entre elles. Tom Holland est la star de No Way Home et la seule version de Spider-Man liée au grand univers cinématographique de Marvel. Alors que Marvel et Sony pourraient bientôt adopter ce secret de polichinelle, il y a toujours un gros spoiler No Way Home qu’ils essaient de garder secret. Quelques nouvelles fuites nous disent comment Marvel essaiera de garder secrète la scène la plus déchirante de Spider-Man 3. Remarquez, des spoilers massifs pourraient suivre ci-dessous.

Nous avons vu beaucoup de prétendus spoilers sur l’intrigue No Way Home au cours des derniers mois. Tous ont proposé une histoire similaire, mais il n’y a aucun moyen de vérifier l’une de ces fuites. Seul le temps nous dira si l’une de ces sources a eu accès à des informations exactes ou non.

Beaucoup de ces fuites d’intrigue ont affirmé qu’il y avait une scène très émouvante dans le troisième acte du film. Quelqu’un proche de Spider-Man de Tom Holland mourrait dans le film. La personne est si proche de Peter Parker que la rage submergera Spider-Man. Il voudra tuer le méchant du film. C’est l’un des autres Spider-Men qui empêche le Hollandais Parker de s’engager dans cette voie.

Nous avons vu beaucoup de spéculations en ligne sur la mystérieuse mort de No Way Home jusqu’à présent. Il pourrait s’agir de l’un des personnages récurrents des précédents films MCU Spider-Man. Ou cela pourrait être l’une des autres versions de Spider-Man qui apparaissent dans le film.

Le grand spoiler de l’intrigue No Way Home

Un Redditor a publié des informations précises sur l’épisode 5 de Loki en ligne avant la première de cet épisode plus tôt cette semaine. La même personne a fait plusieurs déclarations sur No Way Home et d’autres films MCU dans d’autres articles. Étant donné que les fuites de Loki de la personne se sont avérées exactes, leurs informations sur Spider-Man 3 pourraient être authentiques.

Le leaker a affirmé que Marvel et Sony adopteraient le grand spoiler No Way Home que tout le monde connaît bientôt. Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtraient dans la deuxième bande-annonce du film à un moment donné dans le futur.

Le leaker a également déclaré que Marvel et Sony avaient tourné “plusieurs fins, donc personne ne sait avec certitude qui meurt”. C’est une façon de s’assurer que les personnes qui ont accès au No Way Home ne peuvent pas tout gâcher. Ils n’ont pas révélé qui pourrait mourir dans Spider-Man 3. Plus tôt cette semaine, une autre fuite d’intrigue de 4chan (également via Reddit) a déclaré que c’était Ned (Jacob Batalon) et MJ (Zendaya) qui mourraient. Cette fuite non prouvée offre un exemple possible de cette mort déchirante rumeur dans No Way Home que Marvel aurait pu tirer.

Ce n’est que spéculation, cependant. Encore une fois, les fuites de Marvel ne peuvent pas être vérifiées pour le moment. Même le leaker Loki précis pourrait ne pas avoir d’informations précises en main. Nous ne saurons qui meurt qu’à la fin de No Way Home à la mi-décembre lors de la première de Spider-Man 3.

