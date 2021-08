Le spoiler de No Way Home confirmé à nouveau par Sony

Spider-Man: No Way Home sera le film à battre cette année, en supposant que Sony et Marvel s’en tiennent à la date de sortie actuelle du 17 décembre. Le nouvel épisode de Spider-Man a Avengers: Endgame potentiel en ce qui concerne l’intérêt des fans. Le film établirait probablement de nouveaux records pour la franchise Spider-Man sans la pandémie. Ce n’est pas la fenêtre de sortie de Noël ou le cliffhanger Far From Home qui rend Spider-Man 3 si excitant. C’est le gros spoiler de No Way Home qui le rend si excitant. La grande surprise du film est quelque chose que la plupart des fans savent maintenant, qu’ils aiment ou détestent les spoilers. Sony ne l’a peut-être pas montré dans la première bande-annonce de No Way Home, mais la société continue néanmoins de confirmer le spoiler. Nous vous donnerons une coutume avertissement de spoiler avant de continuer, mais vous savez déjà exactement de quoi nous parlons.

La première histoire multivers de Spider-Man

Cela fait des mois que nous parlons de No Way Home comme d’une histoire multivers. Des rumeurs ont dit que plusieurs méchants des deux autres univers Spider-Man de Sony apparaîtraient dans No Way Home. Et Alfred Molina a confirmé non seulement qu’il revenait en tant que Doc Ock, mais aussi comment sa résurrection est possible – le multivers, évidemment.

Peter Parker (Tom Holland) du MCU n’aura pas à combattre tous ces méchants. Comme nous l’avons vu dans la bande-annonce, il aura l’aide du docteur Strange (Benedict Cumberbatch). Mais ce n’est pas tout. No Way Home proposera deux autres variantes de Spider-Man. Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront dans le film massif de Spider-Man. C’est le grand secret que Sony et Marvel n’ont pas pu dissimuler.

Garder la surprise secrète jusqu’à la première du film aurait été un énorme accomplissement pour les studios. Mais maintenant que tout le monde le sait, on pourrait penser que Sony et Marvel voudraient exploiter l’in pendant le marketing. Et le mot dans la rue est que les nouvelles bandes-annonces à venir présenteront les grandes révélations. Garfield et Maguire joueront le rôle de Spider-Men alternatifs aux côtés de Holland.

Mais nous n’avons même pas à attendre si longtemps.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Source de l’image : Sony et Marvel

Sony continue de confirmer la grande fuite de No Way Home

Quelqu’un a déclenché une rafale de prétendues photos de No Way Home à peu près au même moment où la première bande-annonce a été publiée. L’une des images floues que nous avons vues la semaine dernière nous a montré ce qui semblait être un décor de film No Way Home. On y distinguait deux Spider-Men, Maguire et Garfield. Certains pensaient que l’image floue était fausse. D’autres ont dit que c’était réel et ont expliqué ce qui a causé le flou. Mais comme toujours avec de telles fuites, nous n’avions aucun moyen de confirmer quoi que ce soit.

Ensuite, quelqu’un a posté un angle différent de cette image, nous donnant un gros plan de Garfield. C’est à ce moment-là que Sony est intervenu pour supprimer l’image de Twitter dans le cadre d’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur. Ce faisant, Sony a confirmé aux fans que Garfield était dans le film. Non seulement cela, mais toutes les autres fuites du même groupe de photos pourraient être réelles. Et nous avons vu une image qui semble provenir du même leaker montrant ce qui pourrait être le meilleur œuf de Pâques No Way Home possible.

Sony ne s’est cependant pas arrêté là. La société vient de supprimer une autre photo de tournage de No Way Home. La photo de Maguire-Garfield qui a fuité montrait initialement les deux acteurs en costume de Spider-Man au-dessus de ce qui semblait être un échafaudage. Nous avons ensuite vu une image de l’ensemble Spider-Man 3 montrant la même structure mais sans aucune variante de Spider-Man dessus. Comme pour les autres fuites, il n’y avait aucun moyen de confirmer son authenticité. Du moins, pas avant que Sony ne vienne à la rescousse, en déposant une réclamation pour droit d’auteur à son encontre.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Green Goblin. Source de l’image : Sony et Marvel

Sony mène-t-il une campagne marketing brillante ?

Comme je l’ai déjà dit, la meilleure façon de tirer le meilleur parti de la fuite multivers No Way Home est de tout confirmer pendant la campagne marketing. Savoir que Maguire et Garfield sont à nouveau des Spider-Men ne rendra pas le film moins excitant. Les fuites disent que Sony et Marvel le feront avec leurs prochaines nouvelles bandes-annonces. Peter Parker de Garfield apparaîtra dans la deuxième bande-annonce. La bande-annonce après cela amènera ensuite Maguire.

Sony n’a pas à attendre aussi longtemps pour maintenir le buzz No Way Home. Supprimer ces photos de Twitter via des revendications de droits d’auteur pourrait être une idée géniale pour divertir les fans purs et durs. Le grand secret de Spider-Man 3 est déjà dévoilé, et Sony et Marvel ne peuvent rien y faire. Sony doit savoir que le dépôt de ces réclamations de droits d’auteur ne fait que confirmer que les images sont authentiques. Et que les fans de MCU qui suivent tous ces développements le remarqueront. Ils continueront ensuite à discuter de No Way Home en ligne, ce qui est exactement ce qui se passe en ce moment. Vous n’avez même pas besoin d’une bande-annonce à ce stade, car Internet n’oublie jamais.

Là encore, nous n’avons aucune idée s’il y a une stratégie en jeu ici. Ce pourrait être simplement le service juridique de Sony qui suit les directives internes. Ce qui est clair, c’est que toutes ces fuites ne feront que donner envie aux fans de voir No Way Home la première chance qu’ils auront. Espérons que ce sera à la mi-décembre 2021 et nous n’aurons plus de retards.