Le spoiler Doctor Strange dans le multivers de la folie se cachait à la vue

La première bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie est la dernière scène post-générique de Spider-Man: No Way Home. No Way Home est une histoire multivers où le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) a un rôle de premier plan, donc l’inclusion d’une bande-annonce était logique. Marvel a ensuite attendu plusieurs jours pour déposer la première bande-annonce sur YouTube. Nous vous avons déjà dit que le clip semble confirmer certaines des fuites de spoiler Multiverse of Madness que nous avons vues ces derniers mois. Ou, pour mieux dire, il fournit des détails qui correspondent aux différentes fuites de l’intrigue de Doctor Strange 2 que nous avons vues en octobre.

Mais il s’avère que la première bande-annonce de Multiverse of Madness pourrait confirmer un gros spoil de la meilleure façon possible. Ce secret se cache à la vue de tous, ce qui le rend difficile à repérer. Avant de poursuivre votre lecture, nous vous avertirons que beaucoup de spoilers Doctor Strange 2 Suivre ci-dessous.

Le problème avec les fuites de Doctor Strange 2

Doctor Strange 2 sera un film multivers encore plus ambitieux que No Way Home, et c’est compréhensible. Le multivers est un thème majeur de la phase 4 du MCU. Contrairement à Spider-Man 3, Marvel contrôle Multiverse of Madness, il contrôle donc totalement l’histoire et les personnages.

Mais les fans de MCU qui aiment les rapports de spoiler MCU ont déjà un gros problème avec Multiverse of Madness. Marvel aurait eu besoin de nombreuses reprises de Doctor Strange 2 pour corriger l’histoire globale et ajouter de nombreux camées. Tout cela s’est passé vers la fin de 2021, peu de temps après que la sortie du film a été retardée jusqu’au 6 mai.

Cela signifie que tout spoiler de Multiverse of Madness qui a précédé les reprises pourrait ne pas correspondre à ceux qui ont frappé le Web ces dernières semaines. Même ainsi, il y a beaucoup d’éléments communs dans ces fuites de complot Multiverse of Madness. Et l’histoire générale est la même.

Wanda (Elizabeth Olsen) sera soit le grand méchant ou Multiverse of Madness, soit l’un des principaux antagonistes. Elle pourrait se racheter d’ici la fin du film, mais elle combattra Strange & Co. jusqu’à ce point. C’est une chose importante à considérer lorsqu’il s’agit d’un spoiler potentiel dans la première bande-annonce de Multiverse of Madness. Découvrez l’image suivante :

Wanda (Elizabeth Olsen) jette un sort dans la bande-annonce du Multivers de la folie devant ce qui semble être une porte TVA. Source de l’image : Marvel Studios

Ce que nous voyons ci-dessus, c’est que Wanda se prépare à lancer une sorte de sort. C’est son geste emblématique de la main. Elle a exercé sa magie rouge dans toutes les aventures de Marvel jusqu’à présent. Et elle le fera à nouveau dans Multiverse of Madness. Par conséquent, il est très facile de se concentrer sur sa main dans la bande-annonce de Doctor Strange 2 et d’ignorer le gros spoiler qui pourrait se cacher en arrière-plan.

Le spoiler du Multivers de la folie de la bande-annonce

Derrière la main de Wanda, nous voyons une « lueur jaune-orange », comme le décrit DigitalSpy. Et ça ressemble à une porte. Mais ce n’est pas votre porte ordinaire. C’est l’une de ces portes multiversales que nous avons vues maintes et maintes fois à Loki. La TVA utilise ces portes temporelles pour se rendre à n’importe quel moment dans le futur ou dans le passé afin d’élaguer une chronologie et de supprimer les menaces Nexus.

Marvel utilise des bandes-annonces MCU pour tromper les fans, nous ne devrions donc pas faire confiance à tout ce que nous voyons. Mais certaines des scènes rapides de ces bandes-annonces peuvent provenir de moments charnières d’un film ou d’une émission. Si vous avez suffisamment d’informations divulguées sur une production, les bandes-annonces peuvent être utilisées pour confirmer les gros spoilers.

C’est arrivé avec Eternals et No Way Home. Et le spoiler Multiverse of Madness ci-dessus semble également correspondre aux fuites existantes.

Les rumeurs disent que plusieurs personnages de Loki feront une apparition dans Doctor Strange 2. La liste comprend Loki (Tom Hiddleston), Sylvie (Sophia Di Martino) et Mobius (Owen Wilson). Il est logique qu’une version de la TVA apparaisse alors que Strange parcourt le multivers pour sauver America Chavez (Xochitl Gomez) de Wanda. Et si c’est le cas, alors nous verrons ces portes TVA apparaître ici et là.

Peut-être que la TVA s’en prend à Wanda dans la scène ci-dessus. Elle utilise sa magie, ce qui signifie qu’elle doit être en dehors de la TVA. Loki nous a appris que les pouvoirs magiques sont inutiles une fois à l’intérieur de la TVA.

Cela dit, il n’y a aucun moyen de confirmer ce spoiler Multiverse of Madness potentiellement important. Mais nous nous attendons à ce que le film ait une sorte de lien direct avec Loki.