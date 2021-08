Le spoiler le plus fou de No Way Home

Il y a tellement de battage médiatique autour de Spider-Man: No Way Home en ce moment que la bande-annonce du film a déjà battu le record de Avengers: Endgame. Nous avons attendu des mois la sortie du premier teaser du film. Il n’est pas surprenant de voir les fans de Spidey le revoir encore et encore. Mais No Way Home n’est pas votre film Spider-Man habituel. C’est plus grand et plus audacieux que tout ce que Sony a fait seul. Et Spider-Man 3 est sans aucun doute beaucoup plus ambitieux que Homecoming et Far From Home. C’est parce que No Way Home est un film multivers qui ramènera Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que différentes versions de Spider-Man de réalités alternatives.

Cela peut sembler être un énorme spoiler No Way Home, mais cela ne peut même pas être appelé un spoiler à ce stade. C’est le secret le moins bien gardé d’Hollywood en ce moment. Nous avons vu une tonne de preuves à l’appui jusqu’à présent. Si cela ne suffit pas, Sony lui-même vient de confirmer accidentellement cette grande surprise No Way Home.

Tout a commencé avec une photo floue de Spider-Man

Tout comme Sony et Marvel se battaient toujours pour arrêter l’énorme fuite de la bande-annonce de No Way Home, une image est tombée sur les réseaux sociaux lundi. C’était avant que Sony et Marvel ne publient la bande-annonce officielle qui confirmait tout dans la version divulguée.

La photo floue montrait ce qui semblait être Maguire et Garfield en tenue de Spider-Man sur un échafaudage censé faire partie d’un ensemble No Way Home. Vous pouvez voir l’image divulguée ci-dessous:

La fuite de photos de l’ensemble No Way Home présumée montre Tobey Maguire et Andrew Garfield comme des variantes de Spider-Man. Source de l’image : Reddit

Certains pensaient que l’image était fausse, mais d’autres ont expliqué qu’il s’agissait d’une vraie photo, fournissant des preuves supplémentaires pour étayer l’idée qu’au moins Tobey Maguire est dans Spider-Man 3. Lisez tout sur cette fuite sur ce lien.

Notre meilleur regard sur Andrew Garfield de No Way Home

Nous ne savions pas que nous pourrions obtenir des angles supplémentaires à partir du même prétendu ensemble No Way Home. La nouvelle image ne laisse aucune place à l’erreur. Le Spider-Man accroupi dans l’image ci-dessus ne peut être qu’Andrew Garfield.

Quelqu’un a mis la main sur l’image et l’a publiée sur Twitter, ce qui n’est pas inhabituel pour les fuites de No Way Home. C’est là que Sony est intervenu d’une manière qui semble confirmer que Garfield est dans le film. La photo, que quelqu’un a enregistrée sur Discord (vous pouvez la voir par vous-même sur ce lien), a fait l’objet d’une revendication de droit d’auteur, comme on le voit ici. Cela signifie que Columbia Pictures de Sony a pu supprimer l’image de Twitter.

Comme pour la plupart des photos et des vidéos qui arrivent sur le Web, cette photo d’Andrew Garfield est là pour rester. Il est facile de comprendre pourquoi Sony a estimé qu’il ne pouvait pas le laisser seul. Cela nous donne une confirmation explicite que Garfield est l’un des acteurs jouant Spider-Man dans No Way Home.

Sony devait également savoir ce qui se passerait ensuite. Le dépôt d’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur indique au monde que l’image est authentique et que son contenu appartient à Sony. Cela signifie qu’il provient d’une production de Spider-Man. Et si Garfield est dans le film, alors Maguire l’est aussi.

Andrew Garfield, tu es un loup-garou

Si vous avez vu le mème du loup-garou d’Andrew Garfield sur les réseaux sociaux à la lumière de cette fuite de No Way Home, vous devriez savoir ce que cela signifie. L’acteur a nié son implication dans No Way Home plus tôt cette année dans diverses interviews, dont une avec des loups-garous. Garfield a évoqué le jeu Werewolf (ou Mafia) comme argument pour son point de vue. Il a dit qu’il est dans une situation où tout le monde pense qu’il est un loup-garou (ou un tueur, selon la version du jeu), et il sait que ce n’est pas le cas. Werewolf ou Mafia est similaire au concept de jeu Among Us, sauf que vous n’avez pas besoin d’un ordinateur pour jouer.

La photo ci-dessus règle tout, Andrew ! Tu es un loup-garou. Ou, plus précisément, vous êtes une variante de Spider-Man. Lorsque les loups-garous sont éliminés, ils sont retirés du jeu pour rester sur la touche jusqu’au prochain tour. Dans ce cas, nous attendrons que Sony montre Garfield dans une future bande-annonce de No Way Home. Après tout, Sony et Marvel ont probablement permis à Alfred Molina d’apparaître en tant que Doc Ock dans le premier teaser uniquement parce que l’acteur a confirmé son rôle dans le film il y a plusieurs mois.