Le sponsor de Norma Palafox s’exprime

De plus en plus de personnes se joignent à la décision controversée prise par la production Exatlon United States, actuellement dans sa cinquième saison, d’expulser deux athlètes et d’en suspendre six, dont l’un des participants les plus emblématiques et avec le score le plus élevé de la compétition, Norma Palafox, qui fait partie de l’équipe Famosos.

Ceux définitivement exclus de la compétition sont Denisse Novoa, de Team Contendientes, et Frank Beltre, de Team Famosos, qui ne font plus partie d’Exatlon United States. Parallèlement, six athlètes ont été suspendus pendant plusieurs jours et disqualifiés de la participation aux circuits de la cinquième saison de la soi-disant «compétition la plus féroce de la planète».

Les causes de cette mesure

Bien que beaucoup d’informations aient été traitées officieusement, les causes les plus commentées sont qu’ils auraient trouvé des substances illicites et des téléphones portables sur les 8 participants impliqués, les six suspendus et les deux expulsés. Jusqu’à présent, Telemundo, la maison de production d’Exatlon Etats-Unis, au-delà d’une brève déclaration dans laquelle ils assurent qu’ils ont des “règles strictes” que tous les participants “doivent respecter” n’en a pas dit plus, ce qui a suscité toutes sortes de spéculations parmi les fans. de l’émission télévisée.

Désormais, la société The Marketing Jersey, spécialisée dans la communication, les médias et la représentation des athlètes, qui comprend l’un des participants suspendus, Norma Palafox, parmi son catalogue, a publié un communiqué qui confirmerait les hypothèses soulevées par les différents portails pour les fans en ce qui concerne aux téléphones portables. La déclaration explique ce qui suit:

“À l’opinion publique Dans le but de clarifier les rumeurs qui ont été faussement propagées au cours des dernières 24 heures, il est rendu public que Norma Palafox continue de concourir à Exatlon United States. Dans le cadre du Reality Show, certaines règles de communication téléphonique avec le monde extérieur s’appliquent à tous les participants. Norma Palafox et les autres participants ont été temporairement suspendus et retourneront à la compétition dans les prochains jours. “

Cette vidéo confirmerait le problème des fuites de téléphones portables au sein de la concurrence. On s’attend à ce que Norma Palafox, comme le reste des participants suspendus: Rafael Soriano, Ana Parra, Eric Alejandro “Showtime”, Octavio “Tavo” Gonzalez et Nathalia Sánchez.

Denisse Novoa et Frank Beltre: les protagonistes de la polémique

Bien qu’il y ait six participants qui devraient revenir bientôt, le cas de Denisse Novoa et Frank Beltre est différent. Les deux athlètes ont été catégoriquement exclus de la compétition, dont ils sont déjà exclus. Les rumeurs continuent de circuler et les deux devraient s’exprimer via leurs réseaux sociaux dans les prochains jours, comme l’ont rapporté chacun. Leurs déclarations peuvent être examinées plus en détail ici et ici.

Parallèlement à cela, il était frappant de constater que le jour où la production Exatlon United States a publié sa déclaration, les participants ont été mesurés par une cérémonie de remise de prix historique, deux voitures de style SUV, qui sont allées à l’équipe Famosos.

