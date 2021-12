Le sponsoring de football évolue avec la numérisation – Vital Football

Avec de nouveaux sponsors entrant dans les maillots des équipes de football, l’économie derrière le sport est en train de changer. Mais qui sont les nouveaux sponsors ? Nous avons examiné les nouvelles tendances du sponsoring dans le football.

En repensant au 20e siècle, vous avez vu de nombreux maillots de football décorés de sponsors de barres chocolatées, de boissons et d’autres produits que vous pouvez généralement acheter dans un magasin. Ces jours sont révolus. Le football moderne est aujourd’hui sponsorisé par des entreprises offrant des services bien différents de ceux qui vous proposent des choses à acheter à la télévision. Nous avons examiné certaines des tendances des sponsors que nous avons vues à l’ère de la numérisation.

Le football est toujours la plate-forme idéale pour diffuser votre marque et attirer l’attention du monde entier. Avec la position proéminente sur la poitrine des footballeurs, votre logo sera affiché à chaque fois qu’une photo d’un joueur de football de l’équipe sera présentée sur n’importe quel support. Et maintenant, les constructeurs automobiles, les compagnies aériennes, les sociétés de paris et les sociétés de financement parrainent des équipes de Premier League.

Attention internationale

Alors que les plus grandes ligues de football d’Europe attirent encore plus l’attention internationale, les sponsors deviennent également de plus en plus internationaux. Ces dernières années, les maillots de la Premier League ont été présentés avec les logos de bookmakers asiatiques faisant la promotion de sociétés de paris qui ne sont même pas disponibles pour les joueurs britanniques.

En général, les équipes de football et les sociétés de jeux d’argent se sont trouvées pour un partenariat réciproque. Les sociétés de paris peuvent avoir leurs plateformes largement exposées à leur public cible, et elles sont prêtes à payer aux équipes de football de grosses sommes d’argent pour cette exposition.

Les casinos en ligne entrent également dans le monde du football avec le parrainage des clubs. Certains des plus gros contrats de sponsoring pour les clubs de Premier League sont avec des sociétés de casino. La collaboration semble évidente, car les fans de football attendent souvent avec impatience la montée d’adrénaline que peuvent offrir les casinos. Vous pouvez l’essayer par vous-même. Vous pouvez les lire en ligne à partir des appareils que vous possédez déjà, par exemple votre téléphone ou votre ordinateur. Si vous recherchez de nouveaux casinos au Royaume-Uni, assurez-vous de visiter YggdrasilCasino.com. Ici vous pouvez trouver les meilleurs et les plus récents casinos sur lesquels jouer.

Ne s’adresse pas à tous les fans

Les sociétés de financement ont également pénétré les marchés des sponsors pour les clubs de Premier League. L’un des meilleurs exemples est Standard Chartered, qui sponsorise le Liverpool FC en tant que partenaire principal du club depuis 2010. En tant que société multinationale opérant dans les services bancaires et financiers, elle pourrait ne pas être considérée comme la société desservant les Scousers typiques d’Anfield Roal. Mais c’est une bonne indication de l’attrait qu’offre une méga-marque internationale comme Liverpool, même pour une société financière multinationale.

Le club diffuse les connaissances de l’entreprise dans presque toutes les régions du monde, alors que le Liverpool FC remporte certains des trophées les plus importants du sport. Standard Chartered peut ne pas plaire à tous les fans qui regardent, mais la valeur des nouveaux clients est si élevée par client que cela vaut les sommes élevées pour le parrainage de l’équipe.

Image de : unsplash.com