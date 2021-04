Le spontané qui a sauté nu au Nuevo Los Cármenes était caché depuis 14 heures

04/09/2021 à 12:39 CEST

Le spontané qui a sauté jeudi sur la pelouse du Nuevo Los Cármenes J’étais entré dans le stade vers sept heures du matin et se cachait depuis. Il a traversé le terrain dans les premières minutes du match de Ligue Europa entre Grenade et Manchester United.

Il s’agit d’un homme de 37 ans qu’il est courant de voir nu dans la rue à Grenade, parfois dans des endroits difficiles d’accès et pour ces raisons a déjà été signalé ces derniers mois par la police locale jusqu’à quinze fois. Comme rapporté ce vendredi dans un communiqué de la police nationale, il a été arrêté après avoir reçu l’avis du chef de la sécurité du stade de football.

L’homme Il a accédé aux locaux vers sept heures du matin jeudi. En tenant compte du fait que le match était à 21h00, il était environ quatorze heures avant de jouer dans l’incident, et depuis lors, il est resté caché à l’intérieur d’une grande toile située dans la partie inférieure de la zone préférée.

Cela ressort clairement de la visualisation des images des caméras de sécurité du terrain de football, dans lesquelles on apprécie comment il a sauté sur le terrain à partir de cette grande toile et comment il a accédé aux installations quelques heures avant après avoir sauté la clôture périphérique située entre le stade. et le Palais des Sports. C’était à la 10e minute du match de football de la Ligue Europa quand il a sauté sur le terrain complètement nu et a traversé le terrain, où il s’est allongé pour se retourner plusieurs fois sur lui-même, le forçant à arrêter le match pendant près d’une minute.

Selon la police, son arrestation intervient également pour avoir violé la règle d’interdiction d’accès aux manifestations sportives dans l’état d’alerte actuel. Ils ont également déclaré que dans lCes derniers mois, il a traité quinze plaintes, cinq rapports et trois procédures de police contre cet homme envoyé à la cour du devoir.