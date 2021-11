Le sport adapté débarque aux Terres de l’Ebre

27/11/2021

Le à 21:05 CET

La matinée du 27 novembre 2021 restera à jamais dans la mémoire de tous les jeunes, et de leurs familles, qui feront désormais partie de la Club Esportiu de Slalom et Boccia aux Terres del Ebre. La Federación Esportiva Catalana de Paralítics Celebrals (FECPC) a confié au club la mission de attirer, encourager et promouvoir le talent des personnes handicapées physiques ou infirmes motrices cérébrales, aussi pour améliorer leur qualité de vie.

Le club concourra dans deux sports : Boccia et Slalom. D’une part, l’objectif du premier jeu est de placer le maximum de billes de votre couleur le plus près possible de la bille blanche, c’est-à-dire une sport similaire à la pétanque. D’autre part et comme son nom l’indique, le but du Slalom en fauteuil roulant est de voyager circuits avec divers obstacles dans les plus brefs délais sans pénalités.

L’histoire du club remonte à 2016 lorsque la FECPC a lancé le programme « fem esport » pour rapprocher le sport adapté aux Terres de l’Ebre. Une fois le programme terminé, le saut a été fait vers la création d’un club de sport pour donner l’occasion personnes atteintes de paralysie cérébrale ou d’un handicap physique aigu à pratiquer les deux sports.