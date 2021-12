Le sport apprend à vivre avec le virus

Il y a une phrase de Adam Argent, le commissaire de la NBA, ce qui fait bien comprendre quel est l’esprit des grandes organisations sportives face au fléau croissant de la variante omicron, et pas seulement dans leur ligue, mais dans toutes les ligues professionnelles. Silver déclare : « Nous arrivons à la certitude que ce virus ne sera pas éradiqué et que nous devrons apprendre à vivre avec. » De ses propos, on peut déduire que le sport de haut niveau continuera sur la scène malgré le nombre élevé de cas qui se propagent à travers la planète. Des mesures seront prises, elles sont déjà prises. La NBA elle-même et son voisin NFL ont reporté plusieurs réunions en États Unis, le même que le premier ministre en Angleterre, tandis que le week-end dernier le Barça-Manresa de la ACB dans Espagne…

Mais le comportement général est à l’opposé, pour sauver les matchs et les compétitions contre vents et marées, bien que les équipes soient sérieusement affaiblies par les infections. Un bon exemple est le Athlétisme-Real Madrid de ce mercredi à La Ligue, avec des points positifs chez les deux prétendants. Ou la Madrid-CSKA aujourd’hui dans le Euroligue, où le club local a même inscrit un jeune de plus, Baba Miller, afin de ne pas avoir de problèmes avec les quotas minimaux du règlement. Au-delà des matchs spécifiques, les différentes ligues essaient également de sauvegarder leurs grandes dates du mieux qu’elles peuvent, et plus encore les jours aussi importants que ceux-ci soient. Fêtes. Pour la NBA, il est vital de célébrer son jour de Noël, celui qui produit le plus d’audience familiale, avec des duels très médiatiques. Et la Premier aussi aller de l’avant avec son Le lendemain de Noël. On peut dire que la sixième vague virulente est une nuisance pour le sport, comme pour le reste de la société, car elle ralentit votre marche, mais pour l’instant elle ne l’arrête pas, ni ne risque d’arriver. Le sport résiste au coup. Comme le dit Silver, « vous devez apprendre à vivre ensemble ».