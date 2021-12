Le sport, encore une fois sous le syndrome du covid

30/12/2021 à 06h30 CET

L’apparition de la variante omicron a provoqué une multiplication exponentielle des infections qui menace la stabilité du sport mondial. Cependant, il est aussi contagieux que peu nocif, il est donc urgent de mettre à jour les protocoles qui remontent à l’époque où en Espagne le triste chiffre du millier de décès quotidiens était atteint.

En fait, les États-Unis ont déjà réduit les quarantaines à cinq jours et ce même mercredi en Espagne, ils ont fixé sept (trois de moins qu’à ce jour). Soit les progrès se poursuivent dans ce sens, soit la saison 2021-22 commencera à être gravement menacée.

Basket-ball, très touché

La situation du basket est difficile avec le Real Madrid comme principal représentant, puisque Sergio Llull, Jeffery Taylor, Carlos Alocén, Thomas Heurtel, Fabien Causeur, Vincent Poirier, Adam Hanga, Juan Núñez, Guerschon Yabusele, Anthony Randolph et l’entraîneur Pablo Laso sont ou ont été positifs.

Après avoir récupéré Hayes, le Barça a confiné Pierre Oriola, Kyle Kuric et Nick calathes, qui était sur le point de revenir après sa blessure. De plus, Gran Canaria a confirmé le positif de Khalifa Diop, Penya en a quatre, Bilbao Basket au moins cinq, Lenovo Tenerife neuf, Manresa en a atteint 13, Obradoiro un, Andorre sept et Valence encore un après avoir dû arrêter l’entraînement.

Les reports se produisent et dans la Ligue Endesa, Breogán-Joventut (pour la deuxième fois), Ténérife-Valence, Barça-Andorre, Manresa-Obradoiro, Andorre-Murcie et Ténérife-Murcie attendent une date… avec le classique le 2 janvier à risque évident .

Nick Calathes est le quatrième joueur positif du Barça

| .

L’Euroligue a reporté quatre des neuf matchs de la dernière journée de 2021: Fenerbahçe – Madrid, Olympiacos – CSKA Moscou (sept Hellènes positifs), AX Armani Olimpia Milano – ALBA Berlin (six cas chez les Italiens plus les blessures de Mitoglou, Datome, Shields et ‘Chacho’) et ASVEL Villeurbanne – FC Bayern (huit cas gaulois), ainsi que le Zalgiris Kaunas – Olimpia Milano des suivants.

Et au LEB Oro, seuls trois des neuf duels de cette journée ont été joués : HLA Alicante – Acunsa GBC (87-91), Juaristi ISB – Leyma Coruña (89-82) et CB Prat – Covirán Granada (64-68), avec la visite de Marc Gasol et de son Bàsquet Girona à Lleida parmi celles reportées. Soit dit en passant, les Grenadiens sont leaders avec 18 points de Lluís Costa, profitant du fait que Movistar Estudiantes n’a pas pu jouer.

handball européen

Comme il n’y a actuellement aucune activité au niveau du club, à Asobal, seuls deux matchs ont dû être reportés à ce jour, tous deux de Bidasoa Irun (contre Bada Huesca et Recoletas Atlético Valladolid).

Cependant et dans la perspective de l’Européen de janvier, Espagne a annulé quatre joueurs d’une première phase qui s’est terminée ce mercredi (Miguel Sánchez-Migallón, Rodrigo Corrales, Jorge Maqueda et Antonio García Robledo).

Les Hispaniques se sont entraînés quatre jours à Madrid

| RFEBM

La France est la plus touchée, avec jusqu’à huit cas (anciens gris bleus Nikola Karabatic et Yannis Lenne avec Elohim Prandi, Aymeric Minne, Hugo Descat, Rémi Desbonnet, Dylan Nahi et Benoit Kounkoud). De plus, l’Allemand Juri Knorr (ex de la filiale du Barça) ne sera pas à cause d’un problème de vaccin, à l’instar des Croates Ivan Pesic (« crevé » avec Spoutnik) et Veron Nacinovic (une dose).

Futsal, ‘touché’

La Première Division commence à vivre une situation chaotique avec huit matchs reportés lors d’une 13e journée au cours de laquelle seuls Barça – Aspil Jumpers Ribera Navarra ont pu jouer ce mercredi malgré le positif du joueur du Barça Carlos Ortiz. Et au premier jour de l’année précédant le Championnat d’Europe et la Copa América, seuls Valdepeñas-Barça et Inter-Levante semblent en sécurité.

Le Barça a endossé un 7-0 à la Ribera Navarra

| VALENT ENRICHIR

Palma Futsal compte sept cas (Carlos Barrón, Tomaz, Cainan, Fabio, Vilela, Chaguinha et le blessé Diego Nunes), Osasuna Magna a communiqué huit, Jaén Paraíso Interior, Real Betis Futsal et Manzanares Quesos El Hidalgo “plusieurs & rdquor; Indéterminé. Ils ont également confirmé l’un des sites du patrimoine mondial de Fútbol Emotion Saragosse et Cordoue.

Respirez la Ligue OK

En roller hockey, seul le Palafrugell-Alcobendas a dû être reporté et en principe, l’OK Liga reviendra le 8 janvier avec une 13e journée au cours de laquelle le Barça accueillera Parlem Calafell.

L’Européen du Portugal a fait des ravages au Barça

| FCB

De toute façon, l’équipe dirigée par Edu Castro a été l’une des plus touchées et là, sa séquence de victoires prend une valeur particulière malgré le fait qu’il ait eu six détenus (le capitaine Egurrola, Pau Bargalló, Nil Roca, Alabart et les Portugais Helder Nunes et Joao Rodrigues).

sport professionnel américain

Les ligues professionnelles vivent des semaines très difficiles qui sera atténué par la réduction visée des quarantaines. En NBA, il y a plus de 170 points positifs, dont dix chez certains Bulls qui n’ont pas pu se mesurer aux Raptors ou aux Pistons. Sans oublier les ‘anti-vaccins’ comme l’inédit Kyrie Irving (Brooklyn Nets).

Kyrie Irving ne descend pas de l’âne

| .

Une cinquantaine de matchs ont été reportés dans la LNH dans une « pause » de Noël inattendue et les Flames de Calgary ont presque toute l’équipe infectée, ce qui est un sérieux handicap dans une phase régulière très comprimée. Et dans la NFL, ils n’ont « survécu » qu’à trois matchs lors de la dernière journée.

Nadal reprend l’entraînement après son bilan positif

Le tournoi d’exhibition d’Abu Dhabi a provoqué un tremblement de terre dans le tennis mondial pour une succession de cas de covid qui a pleinement touché Rafa Nadal. En plus du manacorí, deux membres de son équipe d’entraîneurs ont également été touchés, comme Carles Moyà et un Marc López avec qui il a remporté l’or à Rio 2016.

Rafa Nadal pense déjà à l’Australie

| .

Au moins, Nadal a repris l’entraînement ce mercredi après plus d’une semaine confiné avec l’esprit déjà tourné vers l’Open d’Australie dans une saison où son grand objectif sera une nouvelle fois sur les terres de Roland Garros.

Emma Raducanu, Ons Jabeur, Belinda Bencic, Andrei Rubliov et Danil Medvedev ont également été testés positifs pour cet événement asiatique. Les Russes jouent à des jeux avec des vaccins et votre présence à Melbourne est menacée, comme avec le numéro un mondial Novak Djokovic, et avec Denis Shapovalov, Elina Svitolina ou Aryna Sabalenka.