Le sport espagnol se joint au chagrin de la mort de Leauma

21/12/2021 à 12:56 CET

.

Le sport espagnol s’est de nouveau réuni pour envoyer des messages de condoléances et d’affection pour le décès la nuit dernière à Amsterdam de Kawa leauma, un joueur de l’équipe espagnole de rugby, en raison d’un accident fortuit survenu samedi après le match contre les Pays-Bas.

« Nous sommes désolés pour le décès de Kawa leauma. Nos sincères condoléances à sa famille, ses amis et tout le monde du rugby », indique le Conseil supérieur du sport (CSD) sur ses réseaux sociaux.

Dans le même ordre d’idées, le Comité olympique espagnol (COE) exprime : « Nos sincères condoléances à la famille et aux amis de Kawa leauma, et à toute la famille du rugby espagnol ».

« De la RFEF nous joignons la douleur pour la perte de Kawa leauma et nous souhaitons transmettre nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à @ferugby. Repose en paix », indique la Fédération espagnole de football (RFEF).

« D.E.P Kawa leauma. De la RFEA nous joignons la douleur de sa famille et celle du rugby espagnol. Tout notre soutien à sa famille et ses amis », déclare la Fédération espagnole d’athlétisme (RFEA).

Les clubs de rugby espagnols ont également exprimé leur chagrin face au tragique accident du joueur de l’AMPO Ordizia.

Le VRAC Quesos Entrepinares a adressé ses « condoléances pour cette douloureuse perte » à son équipe, la FER, à tous les membres de l’équipe nationale et à tous les clubs dont il était membre, ainsi qu’à sa famille et ses amis.

« Le VRAC est à la disposition d’Ordizia et de la FER pour toute circonstance dans laquelle le club peut être utile, ainsi que pour faire partie des hommages qui sont célébrés en mémoire de la Kawa« , dit le club Pucelano, la dernière équipe qui a affronté l’AMPO Ordizia en Ligue avec Léauma sur la pelouse, le 28 novembre.

« Depuis l’UE Santboiana, nous nous joignons à la douleur du rugby d’État et envoyons un message de soutien à toute la famille, ainsi qu’à tout le club d’Ordizia », ​​indique le club catalan, dont l’équipe dirige la Rugby Division of Honor.

« La famille grenat de @AlcobendasRugby se joint à la famille de Kawa leauma et à nos amis de @ORDIZIARUGBY et @ferugby et nous envoyons nos condoléances », déclare le club madrilène, dont le match contre l’AMPO Ordizia, prévu dimanche, a été précédemment reporté en raison de la pandémie.

L’international Patricia Garcia déclare pour sa part que « c’est un jour très triste pour le rugby » sur une photographie de Léauma le jour où il a joué pour l’équipe d’Espagne contre l’Italie A.