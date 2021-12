Le sport espagnol triomphera en 2022 : les prévisions les plus marquantes pour la nouvelle année

27/12/2021 à 18:24 CET

Il existe de nombreuses prévisions que 2022 détient pour tous les types de sports au cours d’une année au cours de laquelle la pandémie ne devrait pas laisser autant de revers que 2020 et 2021. Les athlètes espagnols sont à nouveau protagonistes dans toutes sortes de disciplines. Du tennis au monde du sport automobile en passant par le basket ou le golf et sans oublier le football bien sûr. Dans les prévisions de Betfair pour la nouvelle année, la présence espagnole est très marquée.

Rien n’arrête Rafa Nadal

Les doutes sur le physique de Nadal ne font pas de lui le grand favori dans les pronostics Betfair pour Roland Garros en 2022. Ses chances implicites de remporter sa 14e Coupe des mousquetaires sont très élevées (40%) et une grande différence par rapport aux chances de Djokovic (29% de chances). L’optimisme sur le manacorí ne reste pas dans le pays de Paris puisque pour Wimbledon 2022 il est répertorié avec le troisième meilleur quota seulement dépassé par Djokovic et Berrettini.

Le dernier Grand Chelem se déroulera aux États-Unis avec l’US Open et Nadal reste le troisième joueur de tennis le mieux placé malgré le fait que, par exemple, ce même 2021, il n’a pas pu participer en raison de problèmes physiques. Maintenant avec COVID, sa participation à l’Open d’Australie en janvier est toujours en attente. Le circuit de tennis féminin sera une autre des grandes incitations avec Paula Badosa et Garbiñe Muguruza comme deux des grands espoirs du sport espagnol pour faire un 2022 historique.

Rahm balaie les grands tournois de golf

Selon les prévisions de Betfair, un autre sport à prendre en compte pour le sport espagnol est le golf. Jon Rahm est un favori pour remporter les quatre tournois majeurs. Premièrement, l’US Masters avec une probabilité implicite de 10 %, un pourcentage élevé compte tenu de la volatilité d’un événement qui a tendance à réserver des surprises. Il est également le principal candidat pour remporter le championnat US PGA (encore 10 % de cotes implicites). Sa prédiction sensationnelle ne s’arrête pas là puisqu’il est aussi le grand favori de l’Open Championship et de l’US Open, tous deux avec les cotes les plus basses, également proches des 10 % de probabilités implicites.

Formule 1 : Sans Hamilton, mais avec Alonso et Sáinz exceptionnels ?

Concernant le rôle des Espagnols en Formule 1, il est curieux que Fernando Alonso et Carlos Sainz se partagent un quota. Ils leur donnent à peine 4% de remporter le titre, mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas d’options pour passer une excellente année. En effet, Sainz reste cinquième et Alonso monte d’une place, du dixième au neuvième, dans la liste des favoris pour le titre selon les parieurs de Betfair. Malgré la victoire de Verstappen en 2021, Hamilton a un avantage dans les pronostics 2022. Hamilton remporte la Coupe du monde a une probabilité implicite de 57%, ce qui montre la confiance claire des parieurs dans le pilote britannique malgré avoir perdu le dernier titre lors de la dernière course et les doutes suscités par les rumeurs d’une retraite précipitée. La distance avec Verstappen est large et s’élève à 33% de probabilité implicite que le pilote néerlandais parvienne à répéter l’exploit la saison prochaine.

City et le Brésil, vainqueurs en football

Les tournois de football les plus élitistes seront encore une fois l’une des grandes attractions de la nouvelle année, d’abord dans les clubs avec la Ligue des champions puis avec la Coupe du monde du Qatar. Que Guardiola’s City remporte sa première Coupe d’Europe est encore une fois la prévision la plus répétée pour la Ligue des champions également en 2022, avec une probabilité implicite de 27%. Les Sky Blues devancent largement le Bayern Munich, deuxième tête de série. Selon les prévisions de Betfair, le Real Madrid n’est pas un favori & mldr; mais peut-être un couvert. C’est le club espagnol le mieux placé, mais qu’il remporte la 14e Coupe d’Europe n’a qu’une probabilité implicite de 6%.

Quant à la Coupe du monde au Qatar, le Brésil s’est installé comme le grand favori et réussirait enfin à soulever un titre qui lui résiste depuis 2002 en Corée et au Japon. Cette victoire du Brésil a une probabilité implicite de 14% tandis que l’Espagne reste en quatrième position après ses dernières bonnes performances en Eurocup et en Ligue des Nations.

Les Nets, dominants en NBA

En NBA, les paris disent que les Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio atteindront à peine les play-offs. Selon les prévisions de Betfair, ils seraient à la limite de leur Conférence, mais ils n’aspireront pas à beaucoup plus cette saison. Quant à l’équipe favorite, les Brooklyn Nets commencent avec ce favoritisme : 28 % de probabilités implicites qu’ils prennent le prochain ring avec Curry’s Warriors et De Paul’s Suns se rapprochant d’eux.