Le sport est proclamé champion du Portugal 19 ans plus tard

11/05/2021 à 23:53 CEST

le Sportif du Portugal il a été proclamé champion de la Ligue portugaise ce mardi, 19 ans après son dernier trophée, après avoir battu le Boavista 1-0 au stade Alvalade. En l’absence de deux jours pour la fin du championnat, les “lions” ont décroché leur 19e titre de champion grâce à un but solitaire des Portugais Paulinho à la minute 36.

L’équipe de Ruben Amorim Il a sauté sur l’herbe ne voulant pas reporter la fête et a certifié la victoire avec un tir des Portugais à Nuno Santos. Il s’agit de la 25e victoire de l’équipe à ce jour dans la ligue, qui n’a pas encore connu la défaite et qui a deux tours à faire pour terminer le championnat invaincu.

Des milliers de fans concentrés, des heures avant la rencontre, à proximité du stade José Alvalade, où il y a même eu des affrontements avec la police, et un défilé de bus des joueurs dans les rues de Lisbonne est prévu ce soir.

Le lendemain, le Sportif visite l’Estadio da Luz pour affronter son éternel rival, le Benfica, qui devra faire la salle au champion. Aussi ce mardi, les “aigles” ont gagné aujourd’hui par 3 à 1 contre les nationale avec deux buts de Gonçalo Ramos et un à la porte Pedrão, qui a également marqué le but de Madère, qui est en bas et a un pied en seconde.

Avant, deux buts du Colombien Matthieu Cassierra et un à la porte Image de balise Miguel Cardoso a donné la victoire aujourd’hui à Belenenses au domicile de Tondela (1-3) et ils le rapprochent des positions européennes. L’Espagnol Mario Gonzalez a marqué le but de l’équipe Pako Ayestarán. le Santa Clara, un autre candidat pour l’accès à Ligue Europa, a battu 1-0 à Rio Ave, qui est en bordure de la zone de relégation.