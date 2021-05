“Le sport est quelque chose de fondamental pour les enfants et permet de partager des expériences”

12/05/2021 à 06:31 CEST

Maria Prieto O’Mullony (Zamora, 1997) vient d’être proclamé Champion de la Ligue Iberdrola, la catégorie la plus élevée du handball féminin espagnol. Il l’a fait avec Bera Bera, le club qui a le plus dominé le tournoi au cours de la dernière décennie. Après avoir récolté ce succès, l’athlète participera ce vendredi au webinaire «Grow in sport», un événement organisé par LA OPINÓN-EL CORREO DE ZAMORA et par le journal sportif Sport, grâce à l’impulsion d’Iberdrola. Le joueur, qui a le titre de les Jeux Méditerranéens 2018 avec l’équipe nationale espagnole, revient sur son stade de formation, apporte sa vision sur l’importance des valeurs dans la carrière et explique le processus de maturité qu’il a dû suivre pour se consolider dans l’élite de sa discipline, après avoir également surmonté une série de blessures.

Vous avez remporté de grands succès en tant qu’athlète, mais le handball est entré dans votre vie comme quelque chose d’amusant. Comment était ce processus?

J’ai commencé à jouer à l’école, comme sport parascolaire. J’ai aussi fait du judo, mais finalement j’ai opté pour le handball. J’ai passé un bon moment avec mes amis et c’était quelque chose que j’ai vraiment apprécié. Ensuite, je suis allé au Zamora Handball, plus tard ils m’ont signé à León et à partir de là, c’était un mode de vie. Cela a cessé d’être un passe-temps pour devenir quelque chose de plus professionnel. Ce processus m’a appris des valeurs et m’a beaucoup fait mûrir, tant personnellement que dans le sport. Le handball enseigne la camaraderie, l’esprit sportif et l’amitié. En ce sens, j’ai gagné beaucoup de choses au niveau sportif, mais le plus important, ce sont les gens que j’ai rencontrés et toutes les valeurs que j’ai apprises.

Quelle est l’importance du sport dans la formation des enfants?

Il me semble que le sport est quelque chose de fondamental quand on est enfant. Vous êtes avec vos amis et vous partagez de nombreuses expériences. Quand je vais à Zamora, je coïncide avec des gens qui ne jouent plus au handball, mais on partage beaucoup de choses de quand on était petit et c’est quelque chose d’important. Pour moi, les premiers pas en handball constituent une très belle période de ma vie.

Qu’est-ce qui change quand on passe du sport amateur au regard de la compétition d’un point de vue professionnel?

Dans mon cas, la nuance la plus importante est de prendre le handball comme votre travail. Il est vrai que la première chose à faire est de profiter et je passe un bon moment à m’entraîner et à jouer, mais être professionnel implique de prendre soin de soi plus physiquement et mentalement. Vous devez penser que le corps est votre outil. Je vis de mon corps et c’est vraiment ce qui change le plus. Il y a une forte demande physique.

Dans son cas, il a également dû faire face à quelques blessures, maintenant il en a une à l’épaule. Comment ces problèmes sont-ils traités?

Les blessures m’ont donné des choses plus positives que négatives. J’ai beaucoup appris. Le premier n’est pas pris comme le troisième, mais l’important est d’être mentalement bien. Si vous avez une bonne tête, vous avez beaucoup de bétail, alors que si vous pensez tout d’un point de vue négatif, cela vous coûtera plus cher. Il faut travailler pour se remettre de la blessure sur le plan physique, mais surtout prendre soin de sa tête et être fort. Vous devez être très constant pour surmonter l’adversité.

Vous êtes un joueur qui génère des attentes très élevées. Comment cette circonstance est-elle gérée mentalement?

Il est très difficile d’être au top, d’être touché sous forme de blessure et de redescendre. C’est compliqué et il faut apprendre à changer ses objectifs en fonction du moment où l’on se trouve. En ce moment, je veux me remettre de ma blessure à l’épaule, être guérie à nouveau et sur le long terme pour tout réussir avec mon club et ce qui va suivre. L’important est que vos attentes soient en fonction des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez à ce moment précis.

Son arrivée au premier niveau s’est produite après avoir traversé un club de Zamora qui s’est peu à peu structuré. Quel genre de référence aimeriez-vous être pour les filles qui jouent au handball?

J’aime quand ils me disent que les filles me remarquent ou qu’elles veulent réaliser ce que j’ai atteint. Si tel est vraiment le cas, je voudrais être une bonne référence et dire qu’avec du travail et de la persévérance, vous pouvez y arriver, mais il faut toujours continuer à travailler. À Zamora, il y a une carrière incroyable, avec beaucoup de filles, et celles d’entre nous qui ont atteint le sommet doivent être un bon miroir.

Son cas ou celui d’Elba Álvarez montrent plus tard qu’il est possible d’atteindre le haut niveau avec un bon travail de base, mais la grande majorité restera sur la voie du professionnalisme. Que pensez-vous de l’importance du développement des valeurs au sein des structures de carrière?

Si vous définissez des valeurs pour les filles à ces âges précoces, c’est la chose la plus importante. Ensuite, ils peuvent aspirer à devenir ce qu’ils veulent, mais vous devez leur inculquer des valeurs qui sont bonnes pour votre vie. À partir de là, les filles de Zamora ont l’exemple récent d’Elbe, qui est plus jeune que moi, mais elles doivent faire attention aux valeurs et, plus tard, penser à atteindre le sommet du handball.