Le sport féminin espagnol licencie Luisa Álvarez, première licence officielle

01/04/2022 à 20:16 CET

Le sport féminin espagnol a licencié aujourd’hui Luisa lvarez, qui a été inhumé dans sa ville natale de Pola de Laviana, où il est décédé ce lundi à l’âge de 98 ans, après une vie marquée par pionnier du handball, ce qui l’a amenée à obtenir en 1939 la première licence officielle pour ce sport traitée en Espagne.

D’Allemagne, via Purina Zapico, en 1938, la connaissance du handball est venue à une jeune Luisa Álvarez, qui est rapidement devenue une élève exceptionnelle, jusqu’à ce qu’elle soit connue jusqu’à sa mort comme la « grande capitaine » et « Lángara » pour sa capacité à marquer.

À l’âge de 15 ans, elle rejoint l’équipe féminine de handball nouvellement créée à Pola de Laviana, qui a marqué une époque dans le sport national, à tel point qu’elle les a amenées à apparaître sur No-Do, le programme d’information de propagande diffusé auparavant les films dans les cinémas d’Espagne.

Luisa Álvarez, qui a commencé la compétition lorsque le handball se jouait sur les terrains de football, avec onze membres dans chaque équipe, a été proclamée championne d’Espagne à trois reprises, 1943 et 1944 avec la compétition dans le stade, et en 1961, déjà dans le salon.

Sa carrière a duré 23 saisons, au cours desquelles il a remporté 22 titres régionaux et une douzaine de compétitions nationales., jusqu’à ce qu’il décide de prendre sa retraite à l’âge de 38 ans, avec le record d’avoir participé à tous les championnats des Asturies et d’Espagne organisés de 1939 à 1961.

Bien qu’elle ait été considérée comme l’une des meilleures joueuses de l’époque, elle n’a jamais fait ses débuts internationaux ne pas être en mesure de payer les frais de voyage et l’équipement que les internationaux ont dû payer, bien que la Fédération espagnole de handball ait reconnu ses mérites en distribuant un maillot à son nom.

La mort de la pionnière du handball féminin espagnol, qui travaillait dans une chocolaterie et dans un magasin de meubles de sa commune natale du bassin de Nalón, est pleurée par sa famille, ses amis et ses voisins, qui se souviennent d’elle comme d’une infatigable soignante de ses neveux -Petits-enfants, généreux, extravertis et avec une capacité relationnelle illimitée.

Le président du gouvernement de la Principauté, Adrián Barbón, ainsi que d’éminents dirigeants sportifs asturiens sont passés par le salon funéraire Pola de Laviana pour dire au revoir au « grand capitaine », qui n’arrêtait pas de boire une bouteille de cidre ou de vermouth chaque jour jusqu’à la dernière veille de Noël, il est tombé chez lui.