Le stade olympique de Tokyo, où s’est tenue la cérémonie d’ouverture, ouvre à nouveau ses portes à l’athlétisme. L’un des trois piliers sur lesquels repose la tradition olympique avec la natation et la gymnastique.

Au centre aquatique, le Chili était représenté par Kristel Köbrich. Simona Castro et Tomás González sont passés par le centre de gymnastique Ariake.

Karen Gallardo, Gabriel Kehr et Humberto Mansilla étaient au stade olympique. Elle sur la rondelle et les derniers sur le lancer du marteau. La dernière fois que le Chili a participé à deux épreuves olympiques d’athlétisme, c’était à Montréal en 1976, où Edmundo Warkne a participé aux 5000 et 10 000 mètres.

Mais cette fois, il n’y avait même pas de présence dans le rekortan. Aucun de ceux qui étaient à Rio il y a cinq ans n’a réussi à se qualifier. Edward Araya et Yerko Araya ont terminé leur cycle en marche, tandis qu’Isidora Jiménez, présent au 200 mètres, n’a pas atteint la note minimale.

“Maintenant, le système de classification a changé. Avant, ils demandaient une note minimale dans un championnat, mais maintenant, ils demandaient des notes minimales très élevées. Chez les femmes, il est 11,15. Et, en plus, ils mettent un système de classement comme le tennis, tu ajoutes des points en fonction du championnat dans lequel tu étais. Jouez le temps, le lieu, le vent qui était, et ainsi de suite. Dans mon cas, en 2020 je n’ai pas concouru et en 2019 j’ai très peu fait”, a-t-il expliqué à propos de son absence au Japon.