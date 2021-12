Le sport n’est-il pas censé être une question d’opinions alors que Max et Lewis ont mis en place le décideur du titre?

L’avant-dernière manche du Championnat du monde 2021 a été chaotique, à couper le souffle et certains diront, une farce.

Les prétendants au championnat Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont battus avec acharnement, parmi les nombreux accidents, voitures de sécurité et drapeaux rouges, pour n’être à égalité de points qu’à l’approche de la finale de la saison.

Voici l’histoire des deux côtés, avec une touche d’opinion jetée dans le mélange.

Drapeau rouge après drapeau rouge… pour la sécurité.

Le premier bug découvert était Hamilton se plaignant du premier drapeau rouge en disant que la barrière est « bien ». Mais ce qui l’agaçait peut-être, c’est que son rival Max a obtenu un arrêt au stand gratuit (Hamilton s’est arrêté quelques minutes avant que la course ne soit arrêtée pour la première fois).

Maintenant, j’étais tout à fait d’accord avec la décision de Michael Masi d’arrêter la course pour régler la barrière crevée, car si quelque chose n’allait pas et qu’ils ne l’avaient pas réparé, la FIA serait finalement responsable.

C’était une fin prématurée du Grand Prix d’Arabie saoudite pour Mick Schumacher après avoir heurté les barrières au 10e tour 💥#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/NOZfN3xKFH – Formule 1 (@F1) 6 décembre 2021

Dans la défense de Lewis, l’adrénaline ne devrait pas influencer la décision d’un steward, dans n’importe quelle situation pour n’importe quel pilote.

Red Bull a juste fait le pari de ne pas s’arrêter pendant la Safety Car, et cela a fait leur jeu… Tout comme à Imola pour Mercedes. La FIA a été particulièrement prudente avec la sécurité des virages 22 et 23 où les pilotes risquaient fortement d’entrer directement dans un mur à grande vitesse – compréhensible avec la chute de Charles Leclerc en FP2.

La FIA a fait l’objet d’un examen minutieux, avec une prise de décision incohérente tout au long de la course. À un moment de la course, Masi a demandé à Red Bull s’ils étaient d’accord avec le fait que Max doive revenir en P3 (pour redonner la place à Hamilton, mais Esteban Ocon était également dans le coup) ; qui a, à juste titre, subi un contrecoup important.

Dans une course normale, négocieraient-ils avec l’équipe ? Non, donc ce qui s’est passé ce week-end a été une déception et une gêne aux yeux de beaucoup de gens.

À ce sujet, Christian Horner, directeur d’équipe de Red Bull, a déclaré : « J’ai l’impression qu’il y a trop de règles. C’était comme si aujourd’hui le sport manquait à Charlie Whiting [because of the lack of experience]. «

Toto Wolff a quant à lui gardé ses commentaires réservés : « Nous avons évidemment eu de la frustration au début avec le drapeau rouge mais aujourd’hui a été une course difficile à gérer pour la direction de course – quand est-ce qu’une voiture de sécurité virtuelle est appelée, quand est-ce qu’une voiture de sécurité est appelée , à quand un drapeau rouge ?

« C’est tellement difficile, et je vais réserver mon jugement jusqu’à ce que je regarde la course en arrière. »

Ce n’était cependant pas la fin de la course, Max se voyant plus tard infliger une pénalité de cinq secondes pour ce qui semblait être une course.

Les gens minent-ils le talent de Max ?

Ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c’est que Verstappen défie un septuple champion du monde, ce qui, vous devez l’admettre, est incroyable. Après tout, c’est censé être une compétition.

Certains peuvent dire qu’il est dangereux, mais ce qu’il pourrait aussi être, c’est un coureur acharné, qui a été un fardeau pour Lewis toute la saison. Surtout à Djeddah, qui compte trois longues lignes droites, donnant l’avantage à la Mercedes – sans le nouveau moteur brésilien de Hamilton qui a 6 km/h de plus de puissance dans la ligne droite – le Britannique a dû se battre pour sa victoire.

Le 37e tour à Djeddah pourrait-il être l’un des moments déterminants de la saison ? 🤯#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/vfrLzUVJW9 – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

Lewis a déclaré : « J’ai couru pendant longtemps mais c’était incroyablement difficile – j’ai essayé d’être aussi raisonnable et aussi dur que possible, mais aussi raisonnable avec toute mon expérience de course au fil des ans, en gardant simplement la voiture en marche. suivre et rester propre. C’était difficile mais nous avons persévéré en équipe.

Le Néerlandais a commencé à courir à l’âge de quatre ans en kart et a toujours ses gènes de karting en lui, ce que vous pouvez voir dans ses freinages tardifs, ses mouvements confiants – y compris le mouvement à Monza cette année, et le simple fait de faire fonctionner les choses.

Hamilton a vraiment du respect pour son rival et a savouré une saison aussi ébouriffante. C’est fantastique de voir un championnat aussi serré, qui restera dans les annales, mais ce qui le compromet, pour les deux pilotes, c’est l’adrénaline, qui les rend fous.

Les mots de Max à son ingénieur à la radio à la fin de la course étaient « C’est ce que c’est mon pote », ce qui étant donné qu’il venait de faire une course compliquée, était cool, calme et serein pour le Néerlandais.

Lorsque le podium est arrivé, il n’y avait pas de temps pour les célébrations – encore une fois un bon moyen de ne pas attiser le feu – et il a quitté le podium une fois que le jet de champagne a commencé.

Verstappen a déclaré : « Il y avait vraiment beaucoup d’action aujourd’hui, beaucoup de choses se sont passées. On m’a dit de rendre la position, alors j’ai quitté la ligne de course et j’ai ralenti, Lewis est juste resté derrière moi, je ne comprends pas pourquoi il n’a pas passé.

«Je ne suis pas d’accord avec la pénalité de cinq secondes, mais c’est ce que c’est, et nous allons simplement passer à autre chose. Nous n’avions pas un rythme parfait en course aujourd’hui, c’est donc quelque chose sur lequel travailler en prévision d’Abu Dhabi.

Mercedes + tactique = une autre victoire de course dans le sac, par 21 secondes.

Mercedes a pris la décision tactique lors du deuxième drapeau rouge de mettre les pneus durs sur la voiture de Lewis. Les pneus durs étaient la bonne décision pour Mercedes, laissant Verstappen sur les médiums, conduisant sa voiture jusqu’à la ligne d’arrivée dans les derniers tours de la course, avec le pilote britannique au loin.

Il ne fait aucun doute que tout au long de cette saison, certains des résultats de course ont été décidés uniquement sur la stratégie, c’est là que Mercedes semble parfois avoir le dessus. Ils sont rapides, efficaces et très bien entraînés.

L’expérience de Lewis dépasse parfois celle de Verstappen, mais ce n’est pas une surprise, le joueur de 24 ans n’est en F1 que depuis six ans, tandis que Lewis élimine toujours les Championnats du monde 14 ans plus tard.

Ce week-end à venir, des millions de personnes seront assises au bord de leur chaise pour… Moi y compris.

Grâce à deux pilotes incroyablement talentueux, habiles et intelligents, ensemble, Max et Lewis ont fourni une saison à couper le souffle, dont nous rêvions il y a deux ans.

Quelle que soit la personne pour qui vous criez ce week-end à Abu Dhabi, vous ne pouvez pas nier que nous avons assisté à neuf mois de course sans précédent, c’est pourquoi nous sommes tous ici, n’est-ce pas ?