“Le sport paralympique est venu pour rester et doit se développer davantage”

Miquel Iceta, ministre de la Culture et des Sports, a déclaré ce vendredi que le sport paralympique « Il est venu pour rester et doit grandir davantage » et il a souligné “l’engagement et les valeurs” des participants de la délégation espagnole, qui, à deux jours de la fin des Jeux de Tokyo, ont déjà dépassé les 31 médailles à Rio de Janeiro.

Iceta est à Tokyo pour soutenir les athlètes espagnols lors des derniers jours de compétition dans la ville japonaise, notamment l’équipe espagnole de basket-ball en fauteuil roulant, qu’il a acclamé depuis les tribunes de l’Ariake Arena, où il a subi la défaite en demi-finale avec les États-Unis.

“Nous avons perdu un match brillant mais nous visons le bronze dimanche. La famille paralympique a montré qu’elle a beaucoup de catégorie, elle a beaucoup de résistance et je pense presque à Paris, que nous allons obtenir de meilleurs résultats qu’ici”, a déclaré Iceta, lors de sa comparution devant les médias.

Le ministre de la Culture et des Sports a souligné « l’engagement de nombreuses organisations envers le sport paralympique » afin que vous puissiez continuer à réussir.

“Nos athlètes donnent tout et c’est la chose importante aux Jeux. Cette fierté et cette illusion qu’ils nous font tous ressentir. Dans le sport, ils nous montrent leur capacité, leur puissance, leur endurance”, a-t-il avoué.

“J’aimerais que beaucoup plus de gens suivent les sports paralympiques. Le basketball sur chaise n’a rien à envier au basketball sans roues. C’est brillant, dynamique, ce sont des jeux avec beaucoup d’émotion et il y a beaucoup de chaleur de la part des gens”, a-t-il déclaré. .

Engagé à continuer de soutenir le sport paralympique

“Cela vaut la peine que nous nous tournions vers les Jeux paralympiques car ils n’abandonnent pas, ils ne se résignent pas et c’est la grande leçon de tous les matches”, a déclaré Iceta, qui a souligné que les athlètes handicapés “Ils démontrent des capacités exceptionnelles.”

“S’il y a des prix qui devraient avoir une dotation spéciale, c’est parce qu’ils mettent beaucoup plus de cœur, plus de tête, ça leur coûte plus cher mais ils essaient beaucoup plus et c’est la beauté du sport paralympique, qui est venu pour rester et doit grandir », a-t-il déclaré.

L’Espagne, une puissance

A deux jours de la clôture des Jeux Paralympiques de Tokyo, l’Espagne compte 33 médailles (9 d’or, 13 d’argent et 11 de bronze), soit deux de plus qu’à Rio de Janeiro.

“Nous allons aller plus loin. Nous dépassons ce qui a été réalisé à Rio parce que l’Espagne est une puissance. Cela a à voir avec l’engagement de nombreuses entités, comme ONCE. Cela vaut la peine de reconnaître leur soutien aux athlètes féminines. Cela va nous conduire à un Paris brillant dans lequel plus de médailles seront obtenues », a-t-il conclu.

