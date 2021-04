Le sport veut conserver son avantage en battant le bas

29/04/2021 à 13:55 CEST

Quique Briz

le Sportif se rapproche de plus en plus de la revalidation du Ligue portugaise 19 ans plus tard. Pour conserver l’avantage de six points sur le Porto, doit gagner ce samedi dans le José Alvalade au nationale, bas du championnat portugais.

Les verts viennent de gagner en Braga dans un match où ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions et ont fini par obtenir les trois points avec un de moins dès les premières minutes. Cette fois, vous aurez un nationale qui a enchaîné un terrible treize défaites d’affilée qui l’a placé dans la lanterne rouge. Cependant, le dernier jour, ils se sont retrouvés avec la victoire contre Vitória de Guimarães, quelque chose qui les rapproche du salut mais qui les oblige à continuer d’ajouter trois par trois pour maintenir la catégorie.

Le but n’est peut-être pas contre Nacional Antonio Adam en raison de l’accumulation de cartes, et le retour aux bancs des techniciens est attendu Ruben Amorim, sanctionné il y a deux semaines pour avoir insulté un arbitre. Exactement le même sort Sergio Conceição, son homologue de Porto, après avoir manqué de respect à l’arbitre lors du match nul de son équipe contre lui Moreirense ce lundi, quelque chose qui lui prendra 21 jours de congé.

🚨 Le Conseil de discipline a sanctionné Sérgio Conceição d’une suspension de 21 jours et d’une amende de 10 200 € pour ses actions après le Moreirense-Porto. ❌ Tous les matchs seront perdus, y compris le Clássico contre Benfica, sauf le dernier match contre Belenenses. [📸 LUSA] pic.twitter.com/K6d3Z2YykK – Luso Talent 🇵🇹 (@TalentoLuso) 28 avril 2021

Après la fin de ce match, Conceição s’est impliqué avec l’arbitre, lui demandant des explications pour un but refusé par Toni Martinez à la 93e minute. La crevaison à Moreira de Cónegos représente un pas en arrière par rapport à la spectaculaire séquence de sept victoires consécutives dans laquelle il a été Porto, qui continuera à chasser le Sporting ce jour contre le Famalicão, obligé de gagner pour échapper à la relégation et qu’il a retrouvé à Malaga Ivan Jaime une excellente ressource en attaque.

le Benfica a profité de cette crevaison de Porto pour se situer à seulement quatre points des positions d’accès direct à Ligue des champions. Ce jour-là, ils visiteront le Tondela de Pako Ayestarán, qui cherchera à ajouter pour se rapprocher de la sixième place, l’accès à la Ligue de Conférence. Les Burgos Mario Gonzalez, troisième meilleur buteur de la ligue avec treize buts, sera l’une des principales menaces des “auriverdes” dans la visite de ceux de Jorge Jesus.

Dans la lutte pour la sixième place, ils joueront dans une bataille passionnante Vitória Guimarães Oui Moreirense. Si les premiers gagnants, ils pourraient faire un pas de géant pour obtenir cette position Ligue de conférence. Pendant ce temps, ceux de Moreira de Cónegos montrent qu’ils ne vendent pas leur peau chère dans les matchs difficiles – aucun des trois grands ne les a battus au deuxième tour – et ils veulent que cette sixième place fasse ses débuts en compétition européenne.

Le duel entre Gil Vicente Oui Farense Il semble également essentiel dans la partie inférieure du tableau. Ce dernier a échappé à la victoire dans le derby de l’Algarve mardi et doit gagner pour sortir de la relégation. De cette rencontre le Boavista, qui a eu de sérieux problèmes avec deux défaites consécutives et est voué à gagner contre lui Santa Clara pour éviter les play-off de relégation.

Un autre qui a compliqué la vie est le Rio Ave, qui n’a pas gagné au cours des sept derniers jours. Pour arrêter cette tendance, il tentera de gagner en Algarve en Portimonense, qui est à cinq points à la fois de la baisse et de l’Europe.

Pendant ce temps, un Paços de Ferreira relativement calme à la cinquième place recevra le SAD Belenenses ce 30e jour. Les castors se sont détendus après un début de campagne incroyable et doivent prendre les jeux pour ne pas perdre cette position d’accès européenne.

La journée s’ouvrira ce jeudi avec le match entre Maritime Oui Braga sportive. Ceux de Madère cherchent à échapper à la relégation, tandis que les visiteurs veulent que la victoire précipite leurs chances d’atteindre le Benfica après la douloureuse défaite devant lui Sportif.

30e journée de la Ligue portugaise (horaires CEST)

21h30 Maritime – Sportif Braga

16h00 Paços de Ferreira – SAD Belenenses

18h00 Vitória Guimarães – Moreirense

20h00 Tondela – Benfica

22:15 Porto – Famalicão

16h30 Gil Vicente – Farense

19h00 Portimonense – Rio Ave

19h00 Santa Clara – Boavista

21h30 Sportif – nationale

La journée s’ouvrira ce jeudi et se terminera dimanche. Après son achèvement, il n’y aura que quatre tours et douze points à jouer, qui comprennent des visites de Porto Oui Sportif au stade de Benfica.