Le Sporting a battu Benfica 1-3 à Da Luz avec les deux de Sarabia

04/12/21 à 06:37 CET

. / Lisbonne

Les Sportif du Portugal a remporté le derby aujourd’hui à l’Estádio da Luz après battre Benfica 1-3, une victoire qui a ouvert l’Espagnol Pablo Sarabia et qui permet aux « lions » de rester à égalité avec Porto en tête du championnat portugais.

L’équipe Verdiblanco s’est imposée dans le fief de Benfica, qui n’a réussi qu’à réduire les distances déjà au rabais, avec un résultat qui permet au Sporting d’être deuxième avec 35 points, au même titre que Porto, qui s’est également rencontré ce vendredi contre Portimonense (0 -3 ). Les ‘aigles’ restent troisièmes avec 31 entiers après la défaite contre le rival de la capitale.

Le Sporting a ouvert le score à la 8e minute, lorsque Pedro Gonçalves ‘Pote’ a mis un ballon dans la surface qui Sarabie fini premier. C’est la deuxième fois en moins d’un mois que l’Espagnol bat le Grec Vlachodimos sous les bâtons, puisqu’il a déjà marqué un but avec l’élastique espagnol le 11 novembre. Les ‘lions’ ont prolongé leur avantage en seconde période avec un but des Portugais Paulinho, qui s’était vu refuser un but avant la mi-temps, puis a pu se rattraper d’un coup de pied dans le ballon devant le gardien de but à la 62e minute. Mateus nunes la victoire a culminé six minutes plus tard après une course du milieu du terrain.

Benfica a réduit les distances déjà dans la remise avec un objectif de Pizza. Le club incarné a subi cette défaite avant la dernière journée de Ligue des champions, dans laquelle il affronte le Dynamo Kiev et veut aller au deuxième tour en tant que deuxième du groupe E, puisqu’il est également disputé par Barcelone.

Les « lions » se sont déjà assurés de leur présence au deuxième tour de la meilleure compétition européenne hier.