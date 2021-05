Le Sporting a de nouveau “ chargé ” l’Inter en demi-finale

01/05/2021 à 17:17 CEST

L’Inter n’était pas Inter et est tombé sans palliatif ce samedi contre le Sporting de Portugal (2-5), alors il dit au revoir aux Champions en demi-finale. Pendant ce temps, les Portugais attendent déjà en finale le vainqueur du duel entre le Barça et Kairat (20h00).

MOVISTAR INTER, 2

(1 + 1): Jesús Herrero (p.), Boyis, Cecilio, Èric Martel, Dani Saldise -five initial-, Álex González (ps), Raya, Pola, Pito, Borja (1), Fer Drasler, Lucas Trípodi,

CLUBE SPORTIF DE PORTUGAL, 5

(2 + 3): Guitta (p., 1), Joao Matos, Alex Merlim, Diego Cavinato (1), Taynan (1) -starting five-, Zicky, Tomás Paço, Pany Varela (1), Erick (1) et Pauleta.

ARBITRES

Angelo Galante (Italie) et Gabor Kovacs (Hongrie). Ils ont montré un carton jaune à Pauleta (6:30), Zicky (9:31), Erick (19:20); du Sporting CP; et à Fer Drasler (6:40), Pito (12:51), Cecilio (30:44), de Movistar Inter.

BUTS

0-1, Diego Cavinato (1:24); 1-1, Borja (11: 38); 1-2, Guitta (11:54); 1-3, Taynan (23:13); 2-3, Tomàs Paço, dans le but contre son camp (31:45); 2-4, Pany Varela (34:15); 2-5, Erick (39:54).

INCIDENTS

La première demi-finale de la finale à huit de la Ligue des champions de futsal masculin s’est disputée à huis clos au Kresimir Cosic Hall (Zadar, Croatie).

Le choc a impliqué le Replay des demi-finales d’il y a deux saisons à Almaty, lorsque l’équipe portugaise a battu Madrid 5-3 dans une exposition de Dieguinho sur le chemin de la seule blessure des «léos».

Invaincu lors des 44 derniers matchs, le Sporting est devenu plus actif et Diego Cavinato a profité d’une grave erreur de Jesús Herrero pour signer le 0-1 à 84 secondes (c’était son troisième but dans cette finale à huit).

Inter a bien réagi. Pola n’a pas réussi à terminer un corner pris par Borja et Guitta est apparu pour la première fois dans le 6 ‘ pour éviter la cravate de Fer Drasler pour passer le «génie» Pito.

Comme toutes les équipes qui ont l’intention de rivaliser avec Madrid en intensité, les Portugais ont été plantés de quatre fautes après six minutes et avec cinq à 10. Avant, Èric Martel, Dani Saldise et Pito rôdaient le but.

Enfin, Borja a fait 1-1 à la 12e minute, terminant un corner lancé par Raya, mais seulement 16 secondes plus tard. Guitta est entré et en l’absence d’opposition a marqué le 1-2 avec un tir puissant qui a frôlé Borja.

Raya essaie de dégager le ballon avec sa tête

De là, monologue interista avec de superbes arrivées de Martel, Pito et Trípodi, un possible sixième faute sur Cecilio et un deuxième jaune pardonné à Pito. Que c’est mauvais les arbitres! En Europe, vous apprenez à valoriser le haut niveau d’arbitrage espagnol.

L’Inter a recommencé pire que son rival et, après un arrêt en détresse de Jesús Herrero sur le tir de Cavinato, Le but international espagnol a “ avalé ” un missile Taynan à 23 ‘confirmant que ce n’était pas son après-midi.

Dans le 27 ‘, Zicky a pu condamner à deux grandes occasions, mais sa déviation talentueuse avec le talon est allée au poteau dans la première action et immédiatement après Herrero avait raison contre Alex Merlim. Soit dit en passant, que les Portugais ont effectué un tacle dur inutile avec le ballon déjà sorti à la 28e minute avec quatre fautes déjà du côté portugais.

Èric Martel tente d’empêcher Pany Varela de tirer

Le Sporting tenait l’Inter, mais à la sortie d’un corner qui a rebondi sur Tomàs Paço trouvé 2-3 à la minute 32 ‘pour revenir au match, auquel s’ajoutait la cinquième faute des’ leoes ‘, très rigoureuse, de Zicky.

Cependant, une pause de Pany Varela a laissé Pito “ assis ” et les Portugais ont marqué un 2-4 dans la 34 ‘qui a laissé la passe à la finale très en montée pour l’Inter.

Les champions actuels de la ligue espagnole, de la Super Coupe et de la Coupe d’Espagne ont essayé avec Pito en tant que “ gardien de but ”, mais ils ont rencontré un magnifique Joao Matos (l’esprit verdiblanco), avec Guitta et avec le dernier 2-5 d’Erick avec un but vide à six secondes de la fin.