Le Sporting Cristal et Bragantino en quarts

22/07/2021 à 05:48 CEST

.

le Cristal sportif Les Péruviens se sont qualifiés ce mercredi pour les quarts de finale de la Coupe d’Amérique du Sud à égal 1-1 sur le terrain d’Arsenal Argentin une semaine après l’avoir battu 2-1 à Lima. La qualification à la phase des huit meilleurs mettra l’équipe péruvienne sur une route de collision avec les meilleurs de la série entre les clubs uruguayens traditionnels Nacional et Peñarol.

Le devant Lucas Albertengo a donné l’avantage aux hôtes à la 52e minute, mais 5 avant la fin du temps réglementaire le milieu de terrain Christofer Gonzales Il a tout laissé de même avec un grand but chilien.

Le champion de la Ligue péruvienne a joué un jeu très défensif en plantant un véritable enchevêtrement de jambes dans sa zone. Les Argentins, qui ont créé peu d’occasions de marquer en première mi-temps, se sont élancés en seconde période. Un tir cadré direct a forcé le gardien Alejandro Medina à mettre les poings et à dégager le ballon de la surface.

À peine 7 minutes après le début de la seconde mi-temps, l’attaquant Lucas Albertengo a marqué le premier but et renouvelé les espoirs de qualification du club de Sarandí. Le joueur d’Arsenal a ajusté le ballon, après une reprise de Juan Andrada et une passe décisive de Nicolás Castro, en dehors de la grande surface et a lancé un tir direct dans le coin gauche du but de Cristal, impossible à atteindre pour Duarte.

Lors des derniers jeux du match, le Sporting de Christofer Gonzales a lancé une chilien clouant efficacement le ballon au fond des filets à la 85e minute à la surprise du gardien, qui n’a rien pu faire.

El Bragantino licencie Independiente del Valle

le Bragantin Le Brésilien a égalisé ce mercredi 1-1 avec Independiente del Valle Équatorien et qualifié pour les quarts de finale, où il entrera en collision avec le meilleur de la série entre Rosario Central et Deportivo Táchira, qui est à égalité 2-2 et sera défini ce jeudi. L’équipe de la ville équatorienne de Sangolquí a pris l’avantage aujourd’hui avec un but de Fernando Guerrero à la 3e minute, mais Tomás Cuello a tout laissé de côté à la 51e.

L’équipe locale avait l’avantage d’avoir gagné il y a huit jours à domicile par 0-2. Cependant, les Brésiliens ont été surpris à 3 minutes dans un jeu lancé par José Hurtado, qui a permis guerrier et le milieu de terrain a marqué le premier de la soirée, sans possibilité de défense pour le gardien Cleiton. Sans réaction de Bragantino, Independiente del Valle était sur le point d’augmenter son avance à la 19e minute, lorsque Cleiton a sauvé son équipe sur deux tirs consécutifs de Guerrero et William Pacho. Dans les minutes suivantes, Praxedes, Lucas Evangelista et Cuello se sont approchés des paulistas, mais le gardien Moisés Ramírez a réussi.

Avant la fin de la première mi-temps, le visiteur a perdu sur blessure de Junior Sornoza, ancien joueur des clubs brésiliens Fluminense de Rio de Janeiro et Corinthians de Sao Paulo, qui a été remplacé par l’Argentin Lorenzo Faravelli.

En seconde période les rôles se sont inversés et l’équipe brésilienne, qui appartient au groupe sportif autrichien Red Bull, a égalisé le score à 6 minutes, 51 de jeu, avec un but de Cou, après une traversée précise d’Aderlán. Une minute auparavant, le VAR avait annulé un but de Praxedes déplacé, après un précédent jeu de Cuello, le principal protagoniste du match.

Les changements n’ont pas eu l’effet escompté sur l’entraîneur visiteur, le Portugais Renato Paiva, tandis que l’entraîneur local, Mauricio Barbieri, a pris le temps de déplacer ses jetons et ne l’a fait que pendant les 15 dernières minutes, où il a eu quelques ennuis, principalement dans joue de la réserve Alan Minda et Hurtado sauvé par Cleiton.