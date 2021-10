Le Sporting de Braga bat le FC Midtjylland 3-1 et remporte les trois points

30/09/2021 à 23:32 CEST

Les Sporting de Braga gagné 3-1 contre Midtjylland lors de la réunion qui s’est tenue ce jeudi au Stade municipal de Braga. Les Sporting de Braga visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Etoile rouge de Belgrade. Du côté des visiteurs, le FC Midtjylland a récolté un match nul à un contre le Razgrad Ludogorets, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le score, l’équipe de Braga est deuxième, tandis que le Midtjylland il est quatrième après la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui FC Midtjylland, qui a inauguré le lumineux au moyen d’un but de onze mètres Evander à la 19e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

La deuxième partie de l’affrontement a commencé de manière favorable pour les Sporting de Braga, qui a imposé aux tables un but de pénalité maximale de Galène de Wenderson à la 55e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Braca d’augmenter le score grâce à un but de Ricardo Horta à 62 minutes établi par 2-1. Il a marqué à nouveau l’équipe locale, qui a été distancé par un autre autant de Galène de Wenderson, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, précisément dans le 90, terminant le match sur le score de 3-1.

L’entraîneur de la Sporting de Braga a donné accès à Francisco Moura, Mario González, Iuri Medeiros, Lucas Mineiro et André Horta pour Nuno Sequeira, André Castro, Lucas Piazon, Ali musrati et Ricardo Horta, Pendant ce temps, il Midtjylland a donné le feu vert à Jens Lys Cajuste, Marrony Da Silva et Victor Lind, qui est venu remplacer Raphaël Onyedika, Gustav Isaksen et Pione Sisto.

Un total de sept cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Diogo Leite, Tiago Sa et Paulo Oliveira, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Erik Sviatchenko, Elias Rafn Olafsson, Julinho et Evander et avec du rouge à Julinho.

Avec cette victoire, le Sporting de Braga parvient à monter à trois points et reste en place pour entrer dans la phase suivante du tournoi, tandis que le Midtjylland il s’accroche à un point, plutôt que de ne pas continuer dans le championnat.

Le prochain tour de la phase de groupes de la Ligue Europa affrontera les Sporting de Braga à domicile contre Razgrad Ludogorets, Pendant ce temps, il FC Midtjylland affrontera dans son fief devant le Etoile rouge de Belgrade.

Fiche techniqueSporting de Braga :Matheus, Yan Couto, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Nuno Sequeira (Francisco Moura, min.46), André Castro (Mario González, min.46), Ali Musrati (Lucas Mineiro, min.72), Chiquinho, Wenderson Galeno, Lucas Piazon (Iuri Medeiros, min.62), Ricardo Horta (André Horta, min.82) et Tiago SaFC Midtjylland :Elias Rafn Olafsson, Henrik Dalsgaard, Erik Sviatchenko, Julinho, Joel Andersson, Raphael Onyedika (Jens-Lys Cajuste, min. 71), Evander, Paulo Víctor Da Silva, Gustav Isaksen (Marrony Da Silva, min. 71), Pione Sisto ( Victor Lind, min. 79) et José Francisco Dos SantosStade:Stade municipal de BragaButs:Evander (0-1, min. 19), Wenderson Galeno (1-1, min. 55), Ricardo Horta (2-1, min. 62) et Wenderson Galeno (3-1, min. 90)