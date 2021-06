Le Sporting de Huelva Femenino a battu Santa Teresa Badajoz 2-1 au stade La Orden

in

27/06/2021 à 13h30 CEST

le Huelva battre 2-1 à Santa Teresa Badajoz ce dimanche lors de la dernière journée de la Primera Iberdrola, terminant son temps dans la compétition avec une victoire. le Sportif de Huelva est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire par 1-3 contre le Eibar Femmes. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Santa Teresa Badajoz il a été battu par 1-5 lors du dernier match contre lequel il a joué Real Madrid Femmes. Les locaux, à l’issue du match, se sont classés à la dixième place du classement, tandis que les Santa Teresa Badajoz il est resté à la dix-huitième place.

La rencontre a commencé de façon positive pour lui Santa Teresa Badajoz, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Mireya à la minute 8. Cependant, le Sportif par Huelva a réagi dans le concours en mettant le 1-1 grâce à un but de Ramírez à la 38e minute. L’équipe locale a marqué à nouveau, renversant le score, établissant le 2-1 avec un but de Jenni morilla quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 40e, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 2-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 2-1.

Pendant le match, il y a eu des mouvements dans les deux équipes. De la part des entraîneurs de l’équipe visiteuse, lever du soleil, blanc, Nayadet, poire Oui Thompson remplacement Verdaguer, Visco, Laaksonen, Neira Oui Belén, tandis que de la part du Huelva il a été remplacé Santana, Pêcheur, Image de balise Andrea Baena Oui Pachu pour Falknor, Sandra, Jenni morilla Oui Cristina Gey.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Neira.

le Sportif de Huelva occupait la dixième place du tableau qualificatif avec 44 points après la dispute de ce dernier match de la saison, tandis que le Santa Teresa Badajoz il a été placé en dix-huitième position avec 24 points, en place de relégation en deuxième division.

Fiche techniqueSporting de Huelva Femmes :Buhigas, Paula Romero, Cinta Rodríguez, Paula García, Sandra (Fisher, min.71), Falknor (Santana, min.14), Castelló, Ramírez, Fatou, Cristina Gey (Pachu, min.79) et Jenni Morilla (Andrea Baena , min.73)Santa Teresa Badajoz :Raquel Poza, Visco (Blanca, min.60), Van Slambrouck, Lordemann, Marta Parralejo, Laaksonen (Nayadet, min.69), Verdaguer (Alba, min.60), Neira (Peare, min.80), Belén (Thompson , min. 80), Mariana Díaz et MireyaStade:Stade de la OrdenButs:Mireya (0-1, min. 8), Ramírez (1-1, min. 38) et Jenni Morilla (2-1, min. 40)