Le Sporting entame la défense du trône face à un promu récemment

06.08.2021 à 21:15 CEST

Le Sporting, actuel champion de la Ligue portugaise, ouvre la nouvelle saison du championnat ce vendredi contre Vizela, récemment promu, pour commencer à défendre un titre qui sera vraisemblablement disputé par Porto et Benfica. Les “lions & rdquor; Ils sont rentrés de vacances en force et ils arrivent motivés par sa victoire samedi dernier en Supercoupe du Portugal, dans lequel ils ont battu Braga 2-1, et auxquels s’ajoutent deux autres victoires en matchs de pré-saison contre Angers et Lyon.

L’équipe dirigée par Rúben Amorim n’a pratiquement pas bougé sur le marché estival, du moins pour le moment, et conserve l’essentiel de l’effectif qui l’a conduit à remporter son premier championnat en 19 ans.

Les espagnols suivent Antonio Adán, sûr dans le but, et Pedro Porro, qui vit sa deuxième année en prêt de Manchester City mais son embauche définitive est en cours de négociation. Même ainsi, il est presque certain que l’Estrémadure ne jouera pas ce vendredi, car il se remet d’une blessure.

Porto commence également à domicile, accueillant Belenenses dimanche pour laisser derrière lui une saison qui, au-delà de la Super Coupe 2020, s’est terminée sans titres. L’autre “grand”, Benfica, entrera sur la pelouse samedi, dans le fief de Moreirense -huitième l’an dernier-, après une saison à oublier et très marquée par le covid-19. Ceux de Jorge Jesus sont déjà dans le rythme de la compétition car ils disputent les tours de qualification de la Ligue des champions.