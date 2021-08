Le Sporting Kansas City accueille Colorado Rapids lors de la vingt-neuvième journée

28/08/2021 à 03:00 CEST

Les Ville sportive de Kansas jouera son vingt-neuvième match en Major League Soccer contre le Rapides du Colorado, qui doit commencer dimanche prochain à 15h00 dans le Parc de la miséricorde des enfants.

Les Ville sportive de Kansas affronte la vingt-neuvième journée du tournoi en voulant venir à bout de sa position après avoir fait match nul 0-0 contre le Minnesota United à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 11 des 21 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, marquant 36 buts pour et 21 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Rapides du Colorado Il venait de remporter ses deux derniers matchs 2-1 et 1-2, le premier contre le Véritable lac salé dans son stade et le second contre lui LA Galaxie hors de son domaine, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Ville sportive de Kansas. Sur les 19 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Rapides du Colorado il en a remporté 11 avec 29 buts pour et 19 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Ville sportive de Kansas Il a gagné cinq fois, il a perdu une fois et il a fait match nul quatre fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Rapides du Colorado, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Parc de la miséricorde des enfants. A la maison, le Rapides du Colorado ils ont été battus trois fois et ont fait match nul une fois en neuf matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Parc de la miséricorde des enfants, en fait, les chiffres montrent 26 victoires, cinq défaites et six nuls en faveur de la Ville sportive de Kansas. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté trois matchs de suite à domicile contre les Rapides du Colorado. Le dernier match entre Ville sportive de Kansas et le Rapides du Colorado Cette compétition s’est jouée en août 2021 et s’est terminée par un match nul 0-0.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage de deux points sur les Ville sportive de Kansas. Les Ville sportive de Kansas Il arrive à la rencontre avec 39 points à son casier et occupant la deuxième place avant le match. Quant au rival, le Rapides du Colorado, est en troisième position avec 37 points.