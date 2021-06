Le Sporting Kansas City accueille le Los Angeles FC

25/06/2021 à 23h30 CEST

le Ville sportive de Kansas joue ce samedi à 23h30 son treizième match de Major League Soccer contre le Los Angeles FC dans le Parc de la miséricorde des enfants.

le Ville sportive de Kansas arrive avec empressement à la treizième journée après avoir gagné à domicile par un score de 3-1 à Rapides du Colorado dans le Parc de la miséricorde des enfants, avec des objectifs de Hernandez Oui Salloi. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 10 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 19 buts pour et 13 contre.

Du côté des visiteurs, le Los Angeles FC a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Dynamo de Houston lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Ville sportive de Kansas. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté deux avec un bilan de neuf buts marqués contre 10 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Ville sportive de Kansas ils ont gagné quatre fois et fait match nul une fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, c’est pourquoi ils forment une équipe solide dans leur stade, obtenant la plupart des points joués. Aux sorties, le Los Angeles FC Il a fait match nul une fois dans ses trois matchs jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Ville sportive de Kansas ajouter un résultat positif à la maison.

Par le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Ville sportive de Kansas et les résultats sont une victoire et une défaite en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué le Ville sportive de Kansas et le Los Angeles FC Dans cette compétition c’était en juillet 2019 et le match s’est terminé par un 1-5 en faveur des visiteurs.

A ce jour, le Ville sportive de Kansas il est en tête du classement avec un écart de 10 points par rapport à son rival. L’équipe de Pierre Vermes Il arrive au match en deuxième position et avec 19 points avant le match. Quant au rival, le Los Angeles FC, est dixième au classement avec neuf points.