Le Sporting Kansas City accueille le Minnesota United lors de la 33e journée

15/09/2021 à 02:30 CEST

Jeudi prochain à 02h30 se jouera le match de la trente-troisième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Sports de Kansas City et à Minnesota United dans le Parc de la miséricorde des enfants.

Les Sports de Kansas City affronte avec des esprits renforcés la rencontre de la trente-troisième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté la victoire dans son fief dans le Parc de la miséricorde des enfants 2-0 contre le feu de Chicago, avec tant de Russel et Mauri. De plus, les locaux ont remporté 12 des 24 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 39 buts pour et 26 contre.

Du côté des visiteurs, le Minnesota United il a été battu 1-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Sondeurs de Seattle, de sorte qu’un triomphe sur le Sports de Kansas City cela l’aiderait à améliorer son record au championnat. À ce jour, sur les 22 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté huit et accumule un chiffre de 25 buts encaissés contre 24 en faveur.

En tant que local, le Sports de Kansas City il a gagné six fois, perdu une fois et fait match nul cinq fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Minnesota United a un bilan de deux victoires, quatre défaites et cinq nuls en 11 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Sports de Kansas City pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Parc de la miséricorde des enfantsEn fait, les chiffres montrent cinq victoires et deux défaites en faveur de la Sports de Kansas City. La dernière fois qu’ils ont joué le Sports de Kansas City et le Minnesota United dans cette compétition, c’était en août 2021 et ils ont fini par faire match nul 0-0.

Concernant leur position dans le classement de la Major League Soccer, on constate que les locaux devancent leur rival avec un écart de 12 points. Les locaux arrivent au match en deuxième position et avec 43 points au casier. De leur côté, les visiteurs totalisent 31 points et occupent la sixième position de la compétition.