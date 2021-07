Le Sporting Kansas City accueille les tremblements de terre de San Jose

21/07/2021 à 02h31 CEST

Jeudi prochain à 02h30 se jouera le match du dix-neuvième tour de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Ville sportive de Kansas et à Tremblements de terre de San José dans le Parc de la miséricorde des enfants.

le Ville sportive de Kansas affronte la dix-neuvième journée du tournoi en voulant venir à bout de sa position après avoir fait match nul 1-1 contre le Austin FC à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 13 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec 24 buts pour et 15 contre.

Du côté des visiteurs, le Tremblements de terre de San José a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Minnesota United lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. Sur les 12 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Tremblements de terre de San José il en a remporté trois avec un chiffre de 14 buts pour et 22 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Ville sportive de Kansas ils ont réalisé un bilan de cinq victoires et deux nuls en sept matchs à domicile, des chiffres qui mettent en évidence le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’elle joue dans leur stade. Aux sorties, le Tremblements de terre de San José a un bilan d’une victoire, trois défaites et deux nuls en six matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Ville sportive de Kansas pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Parc de la miséricorde des enfants, obtenant ainsi six défaites et six nuls en faveur de la Ville sportive de Kansas. À leur tour, les locaux ont un total de cinq matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Ville sportive de Kansas et le Tremblements de terre de San José Dans cette compétition, il a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 1-3 favorable au Ville sportive de Kansas.

A ce moment, le Ville sportive de Kansas il est en tête du classement avec 15 points d’écart par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la deuxième place avec 26 points au classement. Pour sa part, Tremblements de terre de San José il compte 11 points et se classe douzième dans la compétition.