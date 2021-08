Le Sporting Kansas City ajoute trois points à son tableau d’affichage face au FC Dallas (0-2)

in

15/08/2021 à 04h36 CEST

Le Ville sportive de Kansas joué et gagné 0-2 le match de dimanche dernier dans le Stade Toyota. Le FC Dallas est venu à la réunion avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 2-0 contre le Austin FC. En ce qui concerne l’équipe Kanseño, le Ville sportive de Kansas a récolté un nul nul contre le Rapides du Colorado, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Frisco est dixième à la fin du match, tandis que Ville sportive de Kansas continue en tant que leader de la Major League Soccer.

Le match a commencé de manière positive pour lui Ville sportive de Kansas, qui a ouvert le tableau d’affichage au moyen d’un but Brillant à la 12e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

Après la mi-match est venu le but de l’équipe de Kanseño, qui a augmenté sa distance avec un but de Salloi à la 64e minute, terminant le match sur le score de 0-2.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes. Les joueurs de la FC Dallas ils en ont vu sixJésus Ferreira, Les haies, Obrián, Schön, Vargas Oui Twumasi) et ceux de l’équipe Kanseño ont vu une carte, spécifiquement En quelque sorte.

Le Ville sportive de Kansas mène le tournoi avec 37 points, occupant une place d’accès direct aux demi-finales de conférence, tandis que le FC Dallas il est resté à la dixième place avec 21 points après le match.

Fiche techniqueFC Dallas :Jimmy Maurer, Hedges, Burgess, Hollingshead, Twumasi, Quignon (Ricaurte, min.83), Cerrillo (Acosta, min.46), Jesús Ferreira (Jara, min.73), Schön (Vargas, min.73), Pomykal ( Obrián, min.62) et PepiSports de Kansas City :Melia, Ilie, Fontàs, Martins, Zusi, Espinoza, Kinda, Walter, Salloi, Pulido et RussellStade:Stade ToyotaButs:Poli (0-1, min. 12) et Salloi (0-2, min. 64)