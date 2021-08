in

05/08/21 à 6h44 CEST

Le Ville sportive de Kansas a montré sa meilleure version lors du match joué dans le Stade Banc de Californie contre Los Angeles FC, qui s’est soldé par une victoire (1-4). Après le tableau de bord, le Los Angeles FC est cinquième, tandis que le Ville sportive de Kansas il est resté leader de la Major League Soccer.

La première équipe à marquer a été l’équipe Kanseño, qui a débuté dans le Stade Banc de Californie grâce à un peu de Brillant à la minute 20. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des visiteurs grâce au succès devant le but de Martins à 28 minutes pour établir 0-2 pour le Ville sportive de Kansas. Ajouté à nouveau le Ville sportive de Kansas, qui a pris ses distances avec un peu de Salloi à la 36e minute, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 0-3.

En deuxième période est venu le but pour lui Ville sportive de Kansas, qui a augmenté son score par rapport à son rival grâce à un but de En quelque sorte à 58 minutes. L’équipe de Los Angeles a réduit les distances grâce à un but de Danny Mousovski à 82 minutes, clôturant ainsi la confrontation avec le résultat de 1-4.

L’entraîneur de la Los Angeles FC a donné accès à Ginella, Tombe, Danny Mousovski, duc Bryce Oui Quezada pour Edwards, Farfan, Rodriguez, Cifuentes Oui Lune Hwan Kim, Pendant ce temps, il Ville sportive de Kansas a donné le feu vert à Harris, Espinoza Oui Lindsey, qui est venu remplacer Walter, Brillant Oui En quelque sorte.

L’arbitre a réprimandé Romarin, Cifuentes, Ginella, duc Bryce Oui Pain grillé par le Los Angeles FC déjà Isimat-Mirin, Zusi, Je ments, Fontàs Oui Espinoza par l’équipe Kanseño.

Avec cette brillante performance, le Ville sportive de Kansas il monte à 33 points en Major League Soccer et reste en tête du classement, occupant une place qualificative pour les demi-finales de conférence. Pour sa part, Los Angeles FC il reste avec 23 points, au lieu d’accéder à une place en playoffs pour le titre, avec lequel il affrontait la vingt-troisième journée.

Au prochain tour de la Major League Soccer, les deux Ville sportive de Kansas comme lui Los Angeles FC jouera un nouveau match contre lui Rapides du Colorado et le Tremblements de terre de San José respectivement.

Fiche techniqueLos Angeles FC :Romero, Blackmon, Palacios, Farfan (Fall, min.46), Cifuentes (Bryce Duke, min.68), Atuesta, Edwards (Ginella, min.46), Moon Hwan Kim (Quezada, min.69), Rodríguez (Danny Musovski, min.63), Rossi et VelaSports de Kansas City :Melia, Fontàs, Isimat-Mirin, Martins, Zusi, Ilie, Kinda (Lindsey, min.78), Walter (Harris, min.71), Salloi, Pulido (Espinoza, min.71) et SheltonStade:Stade Banc de CalifornieButs:Poli (0-1, min. 20), Martins (0-2, min. 28), Salloi (0-3, min. 36), Kinda (0-4, min. 58) et Danny Musovski (1-4 , au moins 82)