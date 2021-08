Le Sporting Kansas City défend son avance contre Colorado Rapids

08/07/2021 à 03:00 CEST

Le Rapides du Colorado joue ce dimanche à 3h00 son vingt-quatrième match de Major League Soccer contre le Ville sportive de Kansas dans le Le parc d’articles de sport de Dick.

Le Rapides du Colorado vient avec optimisme pour le match de la vingt-quatrième journée après avoir remporté la victoire à l’extérieur au Stade Q2 par 0-1 contre Austin FC, avec un objectif de Shinyashiki. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 15 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer et ont réussi à marquer 22 buts pour et 16 contre.

Pour sa part, Ville sportive de Kansas a été imposé à Los Angeles FC par 1-4 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Martins, En quelque sorte, Salloi Oui Brillant, il espère donc répéter le marqueur, cette fois dans le fief de la Rapides du Colorado. Avant ce match, le Ville sportive de Kansas il avait remporté 10 des 17 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a encaissé 20 buts contre et marqué 33 buts.

Concernant la performance dans son stade, le Rapides du Colorado Il a un bilan de cinq victoires, une défaite et deux nuls en huit matchs disputés à domicile, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, laissant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le Ville sportive de Kansas a un bilan de cinq victoires et trois défaites en huit matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Rapides du Colorado pour remporter la victoire.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Le parc d’articles de sport de Dick et le bilan est de cinq défaites et 16 nuls en faveur de la Rapides du Colorado. De plus, les locaux ont un total de sept matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. La dernière fois qu’ils ont joué le Rapides du Colorado et le Ville sportive de Kansas Dans cette compétition c’était en juin 2021 et la rencontre s’est conclue par un 3-1 pour les visiteurs.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous constatons que les visiteurs devancent leur rival avec une différence de six points. L’équipe de Robin Fraser il se classe quatrième avec 27 points à son tableau de bord. Pour sa part, Ville sportive de Kansas Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 33 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la Major League Soccer.