Le Sporting Kansas City défend son avance contre Minnesota United

20/08/2021 à 21h30 CEST

Le Minnesota United jouera son vingt-septième match en Major League Soccer contre le Sports de Kansas City, qui débutera samedi prochain à 21h30 au Champ Allianz.

Le Minnesota United affronte la vingt-septième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le Tremblements de terre de San José à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept des 18 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 22 buts pour et 22 contre.

Pour sa part, le Sports de Kansas City a été imposé à FC Dallas 0-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Salloi et Brillant, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de la Minnesota United. À ce jour, sur les 19 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté 11 avec un bilan de 35 buts marqués contre 20 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Minnesota United Ils ont gagné six fois, perdu deux fois et fait match nul une fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’ils devront travailler dur pendant ce match s’ils ne veulent pas perdre plus de points dans leur stade. Dans le rôle de visiteur, le Sports de Kansas City Il a un bilan de six victoires, trois défaites et un match nul en 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Minnesota United, les chiffres montrent deux victoires, une défaite et deux nuls pour l’équipe à domicile. Le dernier match auquel ils ont joué Minnesota United et le Sports de Kansas City Dans cette compétition, c’était en décembre 2020 et s’est terminée par un résultat de 0-3 pour les locaux.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous constatons que les visiteurs sont au-dessus des Minnesota United avec une différence de 10 points. L’équipe de Adrien bruyère Il entre dans le match en cinquième position et avec 27 points avant le match. Pour sa part, Sports de Kansas City Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 37 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la Major League Soccer.