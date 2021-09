Le Sporting Kansas City défend son avance face au FC Dallas

29/09/2021 à 02:01 CEST

Jeudi prochain à 02h00 se jouera le match de la trente-sixième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le FC Dallas et à Sports de Kansas City dans le Stade Toyota.

Les FC Dallas il veut se retrouver avec la victoire dans le match correspondant à la trente-sixième journée après avoir subi une défaite contre lui Whitecaps de Vancouver dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 27 matchs disputés jusqu’à présent en Major League Soccer et ont réussi à marquer 38 buts pour et 44 contre.

Du côté des visiteurs, le Sports de Kansas City a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Minnesota United dans son stade et le le feu de Chicago dans son domaine, respectivement 4-0 et 2-0, il espère donc rééditer le score, cette fois dans le fief de la FC Dallas. À ce jour, sur les 25 matchs joués par le Sports de Kansas City en Major League Soccer, il en a remporté 13 avec un bilan de 43 buts pour et 26 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le FC Dallas a réalisé un bilan de quatre victoires, deux défaites et six nuls en 12 matchs disputés à domicile, indiquant que le Sports de Kansas City il peut avoir la chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. A la maison, le Sports de Kansas City Ils ont un record de six victoires, quatre défaites et deux nuls dans les 12 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Sports de Kansas City se dresse au-dessus du FC Dallas avec un avantage de 19 points. Les FC Dallas Il arrive à la rencontre avec 27 points à son casier et occupant la onzième place avant le match. Pour sa part, Sports de Kansas City Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 46 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la Major League Soccer.