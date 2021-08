Le Sporting Kansas City défend son avance face au FC Dallas

in

14/08/2021 à 02h31 CEST

Dimanche prochain à 02h30 se jouera le match de la vingt-cinquième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire FC Dallas et à Ville sportive de Kansas dans le Stade Toyota.

Le FC Dallas vient avec des esprits renforcés pour le match du vingt-cinquième jour après avoir gagné à Austin FC dans le Stade Toyota 2-0, avec tant de Hollingshead Oui Jésus Ferreira. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des 18 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 23 buts pour et 25 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ville sportive de Kansas a récolté un nul nul contre le Rapides du Colorado, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Sur les 18 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Ville sportive de Kansas il en a remporté 10 avec un bilan de 33 buts pour et 20 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le FC Dallas Il a réalisé un bilan de quatre victoires et cinq nuls en neuf matchs à domicile, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Ville sportive de Kansas a un bilan de cinq victoires, trois défaites et un match nul en neuf matchs joués, donc les joueurs de la FC Dallas Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la FC Dallas et le bilan est de huit défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Ville sportive de Kansas. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en août 2021 et s’est terminée sur un résultat de 1-2 en faveur de la FC Dallas.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 13 points en faveur de la Ville sportive de Kansas. L’équipe de Luchi González Il arrive au match en neuvième position et avec 21 points avant le match. Pour sa part, Ville sportive de Kansas Il a 34 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition.