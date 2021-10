Le Sporting Kansas City défend son avance face au Houston Dynamo

02/10/2021 à 22:01 CEST

Les Sports de Kansas City joue ce dimanche à 22h00 son trente-septième match de Major League Soccer contre le Dynamo de Houston dans le Parc de la miséricorde des enfants.

Les Sports de Kansas City Il arrive avec enthousiasme pour la trente-septième journée après s’être imposé sur le score de 1-3 à FC Dallas dans le Stade Toyota, avec tant de Russel et Salloi. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 14 des 27 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 47 buts pour et 29 contre.

Du côté des visiteurs, le Dynamo de Houston ne pouvait pas gagner à Minnesota United lors de son dernier match (2-0), si bien qu’une victoire contre le Sports de Kansas City cela l’aiderait à améliorer son palmarès dans le tournoi. Avant ce match, le Dynamo de Houston il avait remporté cinq des 27 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, marquant 31 buts pour et 41 contre.

En tant que local, le Sports de Kansas City ils ont gagné sept fois, perdu deux fois et fait match nul cinq fois en 14 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. Dans le rôle de visiteur, le Dynamo de Houston Il a un record de huit défaites et six nuls en 14 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Sports de Kansas City, les chiffres indiquent six défaites et sept nuls pour l’équipe à domicile. La dernière fois qu’ils ont affronté le Sports de Kansas City et le Dynamo de Houston Dans cette compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 3-2 pour les locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 23 points en faveur de la Sports de Kansas City. Les Sports de Kansas City Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 49 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la Major League Soccer. Pour sa part, Dynamo de Houston il a 26 points et est classé douzième au championnat.