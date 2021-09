Le Sporting Kansas City défend son avance face aux Sounders de Seattle

26/09/2021 à 01h00 CEST

Les Ville sportive de Kansas joue ce lundi à 1h00 son trente-sixième match de Major League Soccer contre le Sondeurs de Seattle dans le Parc de la miséricorde des enfants.

Les Ville sportive de Kansas affronte avec optimisme le match de la trente-sixième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 4-0 et 2-0, le premier face à la Minnesota United dans son domaine et le second contre lui le feu de Chicago dans son fief. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 13 des 25 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 43 buts pour et 26 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sondeurs de Seattle a subi une défaite contre le Véritable lac salé lors du dernier match (1-0), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et guider sa carrière en championnat. Sur les 24 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Sondeurs de Seattle il en a remporté 13 avec un chiffre de 36 buts pour et 20 contre.

En tant que local, le Ville sportive de Kansas Il a réalisé un bilan de sept victoires, une défaite et cinq nuls en 13 matchs disputés dans son stade, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le Sondeurs de Seattle Ils ont été battus deux fois et ont fait match nul deux fois lors de leurs 11 matchs disputés, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur que les locaux devront affronter.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Ville sportive de Kansas et les résultats sont quatre défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de cinq matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Major League Soccer. La dernière fois qu’ils ont joué le Ville sportive de Kansas et le Sondeurs de Seattle dans cette compétition c’était en juillet 2021 et la rencontre s’est terminée par un 1-3 favorable à la Ville sportive de Kansas.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec un écart d’un point. Les Ville sportive de Kansas Il est l’actuel leader de la Major League Soccer et compte 46 points dans son casier. Pour sa part, Sondeurs de Seattle il compte 45 points et se classe deuxième de la compétition.